“Il presidente Trump, a nome di tutti i patrioti della MAGA negli Stati Uniti, voglio ringraziarla per la storica vittoria dei bianchi alla Corte Suprema di ieri”, ha detto sabato sera la delegata Mary E. Snyder in una manifestazione a Mendon. Miller (R) ha detto. , Ill., Si riferisce all’ex slogan della campagna di Trump “Make America Great Again”.

Il legislatore repubblicano ha chiesto la sentenza della Corte Suprema Il diritto nazionale all’aborto dovrebbe essere revocato Fondata circa 50 anni fa Fila We Wade La manifestazione, guidata dall’ex presidente Donald Trump, è stata una “vittoria per la vita dei bianchi”.

Ha iniziato ad applaudire, con alcuni tra il pubblico in possesso di cartellini rossi “Salva l’America”.

Il suo commento ha suscitato una condanna diffusa sui social media e il team di Miller ha rapidamente pubblicato una spiegazione per quello che era considerato un “miscelo di parole”.

Il portavoce di Miller, Isaiah Wartman, ha detto all’Associated Press che il Partito Repubblicano dell’Illinois ha interpretato male il suo discorso preparato e dovrebbe dichiarare la sentenza del tribunale separatista una vittoria per il “diritto alla vita”.

Trump – Il sostenitore di Miller contro il rappresentante del GOP Rodney Davis Dopo che i Democratici li hanno riorganizzati in un unico seggio – ha tenuto una manifestazione in vista della sensazionale partita dello stato martedì.

Mary Miller del Congresso Repubblicano, a Trump: “Voglio ringraziarvi per il successo biografico dei bianchi ieri alla Corte Suprema”.

“Ho ritwittato questo rapporto della rappresentante del GOP Mary Miller su White Life per tua informazione” Ha scritto Rappresentante Ted Liu (D-California).

Altri hanno sottolineato che molti tra la folla erano riluttanti a commentare Miller. “Che sia scivolato o meno, il pubblico ha sentito ‘vita bianca’ e non ha tremato. Hanno applaudito” L’ha twittato Lo scrittore Ahmed Baba scrive per l’Independent.

I commenti di Miller hanno causato una reazione al di fuori degli Stati Uniti. Jesse Phillips, un legislatore britannico membro del principale partito laburista di opposizione, ha twittato: “La democrazia liberale non dovrebbe mai essere considerata l’impostazione predefinita, che il progresso è nella banca e non richiede una forte sicurezza sostenibile”.

Prima della sua morte, Madeleine Albright ha avvertito del crescente fascismo negli Stati Uniti. La democrazia liberale non dovrebbe mai essere considerata l’impostazione predefinita, il progresso di successo è nella banca e non richiede una protezione forte e sostenibile. https://t.co/6Kc0eaLWte

Venerdì, Miller Elogiato il giudizio dell’Alta Corte Come “Buon successo”. Lei disse Fila We Wade È stato accusato di “fare indicibile danno al nostro paese” e “orribile industria dell’aborto” di ingannare gli americani. Ha ringraziato Trump per aver contribuito a rovesciarlo Riga “Nominando i giudici della Corte Suprema, la vita sarà rispettata”