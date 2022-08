MAR VISTA – L’attrice della NBC Los Angeles Anne H. Ferita gravemente in un incidente d’auto infuocato

L’attrice Anne H è stata gravemente ferita dopo che un’auto infuocata si è schiantata contro una casa a Mar Vista venerdì, fonti dicono alla NBCLA.

L’incidente è stato segnalato poco prima delle 11:00 nel blocco 1700 di South Walgrove Avenue, ha detto Brian Humphrey dei vigili del fuoco di Los Angeles.

La polizia ha detto che l’autista ha accelerato lungo una strada residenziale ed è entrato in una casa a circa 9 metri di distanza. La Mini Cooper che è stata coinvolta nell’incidente ha accelerato e potrebbe aver colpito un marciapiede prima di essere lanciata a più di due piedi nella casa attraverso il cortile.

Il proprietario della casa si trovava sul retro della casa al momento dell’incidente e non è rimasto ferito.

Dopo che l’autista è stato salvato, un vicino ha descritto ciò che ha visto.

“La casa era piena di fumo. Penso che abbiano usato una gru per spostare l’auto per estrarre l’autista. È stato pazzesco”.

Humphrey ha detto che l’auto era parcheggiata all’interno di una casa a due piani di 738 piedi quadrati costruita nel 1952.

L’incidente ha causato un compromesso strutturale e un incendio, ha detto Humphrey.

“Cinquantanove vigili del fuoco hanno impiegato 65 minuti per accedere, controllare e spegnere completamente le fiamme ostinate all’interno della struttura gravemente danneggiata e per salvare una donna adulta trovata all’interno del veicolo che è stata portata in un ospedale della zona dai paramedici della LAFD in condizioni critiche”, Humphrey disse.