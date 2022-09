Manchester United vs Arsenal – Rapporto sulla partita di calcio – 4 settembre 2022

Marco Rashford Firmato due volte e l’estate Antonio Ha contribuito con un gol al suo debutto nella vittoria per 3-1 del Manchester United sull’Arsenal all’Old Trafford.

Anthony ha segnato al 35 ‘dopo la sua mossa precedente dall’Ajax Bugayo Saka L’Arsenal ha risposto, ma la doppietta di Rashford ha visto la squadra di Erik ten Hoag continuare il revival di inizio stagione.

– Dawson: l’effetto Ten Hoag continua nella vittoria dello United sull’Arsenal

– Streaming su ESPN+: LaLiga, Bundesliga, MLS e altro (Stati Uniti)

La squadra di Mikel Arteta aveva vinto le prime cinque partite di Premier League, ma lo United ha interrotto l’inizio perfetto dell’Arsenal registrando la quarta vittoria consecutiva in questa stagione dopo le prime lotte.

L’Arsenal è partito alla grande al 12° minuto Gabriele Martinelli Entra di corsa e torna a casa dopo essere stato espulso da un compagno di squadra, ma il gol è stato annullato dopo un controllo del VAR per un fallo su Martin Odegaard. Cristiano Erickson.

Lo United ha preso il comando con Anthony al 35 ‘quando Rashford è entrato per il nazionale brasiliano. Aaron Ramsdale — È diventato il 21esimo giocatore dello United a segnare al debutto in Premier League.

L’Arsenal è tornato in parità al 60′ quando Saka ha colpito un piede in-side Gabriele Gesù è stato spinto nella palla da Diogo Dalot.

Marcus Rashford festeggia dopo aver segnato un gol per il Man United contro l’Arsenal. Tom Purslow/Manchester United tramite Getty Images

Lo United ha segnato di nuovo sei minuti dopo con Rashford, il tiro dell’attaccante è stato deviato. Ben Bianco A seguito di un passaggio che divide la difesa Bruno Fernandes.

Rashford ha segnato il suo secondo gol al 75′ quando Eriksen ha segnato a bruciapelo per il nazionale inglese.

Dopo aver aperto la campagna con terribili sconfitte contro Brighton e Brentford, l’approccio di Ten Hoag sta dando i suoi frutti.

Anthony è stato assegnato un posto sulla fascia destra con Rashford centrale e Jadon Sancho sulla sinistra, mentre Cristiano Ronaldo è stato titolare in panchina al fianco del brasiliano Casemiro.

“Lo spirito di questa squadra è che possono superare le battute d’arresto e noi l’abbiamo fatto, il che è fantastico e mostra la tua mentalità. Siamo davvero migliorati”, ha detto Den Haag dopo la partita. “Siamo contenti e soddisfatti della vittoria e della prestazione contro una buona squadra. Hanno giocato bene”.

Il capo dei Gunners Arteta era preoccupato che la sua squadra non avesse fatto una buona prestazione.

“Sono molto deluso dal fatto che non abbiamo vinto la partita”, ha detto Arteta. “La partita è stata presa. Non l’abbiamo vinta perché ci sono stati dei momenti di mancanza di disciplina e siamo stati spietati sotto porta.

“Il gioco è per il gioco, se giochiamo con più coraggio vinceremo la partita. Ho detto ai giocatori all’intervallo che sarebbe dovuto essere 1-1, poi 2-1. [for us]. È una grande lezione che se vuoi avere successo qui, devi fare tutto bene”.

L’Arsenal è in testa alla classifica con 15 punti grazie alle prime cinque vittorie, mentre lo United sale al quinto posto, tre punti dietro i Gunners.