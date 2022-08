Luna piena di agosto: quando vedere la superluna dello storione

Di nome Tribù Algonquin dei nativi americani Dopo aver catturato più facilmente lo storione nei Grandi Laghi e in altre acque in questo periodo dell’anno, la luna dello storione conclude la serie di quattro superlune del 2022, iniziata a maggio. Almanacco del vecchio contadino . Dopo il tramonto, guarda a sud-est per vedere sorgere questa superluna. Raggiungerà il picco di luminosità alle 21:36 di giovedì.

“In certi periodi dell’anno, la luna è così vicina alla Terra che queste sono chiamate superlune”, ha detto via e-mail Mike Hankey, responsabile delle operazioni per l’American Meteorological Society. “Questo è il punto naturale dell’orbita della Luna. Ad ogni estremo, la Luna è leggermente più grande o leggermente più piccola (alla sua distanza), ma non è una grande differenza”.

Questa vicinanza è chiamata perigeo e dista circa 226.000 miglia (363.300 chilometri) dalla Terra. Nasa . Ecco perché una superluna appare leggermente più luminosa di una normale luna piena. Secondo The Old Farmer’s Almanac, la distanza della luna dalla Terra cambia durante il mese perché la sua orbita non è perfettamente circolare.

Se scatti una bella foto della superluna, puoi condividerla sui social media con l’hashtag #NASAMoonSnap, una frase che la NASA usa per tracciare i contenuti ispirati alla luna che portano al lancio di Artemis I di fine estate. Volo del razzo e della navicella spaziale che invierebbe futuri astronauti sulla luna Tumblr della NASA . Agenzia condivisa Una guida per fotografare la luna e condividerà determinati contenuti degli utenti sulle sue piattaforme di social media durante le trasmissioni di lancio.

La Luna dello Storione ruberà i riflettori dalla pioggia di meteoriti delle Perseidi da giovedì a sabato.

“Le fasi lunari luminose sono dannose per gli acquazzoni di meteoriti perché spazzano via le meteore più deboli”, ha detto Hankey. “Una luna piena o quasi domina un’area del cielo, rendendo quell’area indesiderabile per l’osservazione delle meteore. Una luna piena dura tutta la notte, senza un’ora di oscurità totale, il che è desiderabile”.

La pioggia di meteoriti Perseidi durerà dal 14 luglio al 1 settembre e il raro picco di quest’anno si verificherà venerdì alle 23:00 ET (3:00 UTC sabato). Earthsky . Negli anni precedenti, le Perseidi erano le piogge più attese nell’emisfero settentrionale, dove di solito erano più visibili. Ma solo quando la luna non è in una fase dominante nel cielo.

Quest’anno, le Perseidi – che crescono di numero dal tramonto all’alba – sono state più visibili all’inizio di agosto, quando la luna è apparsa piccola e fioca. Negli anni precedenti erano più visibili nei cieli quasi senza luna.

I frammenti della pioggia provengono dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, che impiega 133 anni per orbitare attorno al Sole una volta. Nasa . La cometa è entrata per l’ultima volta nel sistema solare interno nel 1992.

Eventi spaziali rimanenti nel 2022

Di conseguenza, quest’anno ci saranno altre quattro lune piene Almanacco del vecchio contadino

10 settembre: Luna del raccolto

9 ottobre: ​​Luna del cacciatore

8 novembre: Luna di castoro

7 dicembre: luna fredda

Ci sono altre tribù di nativi americani nomi diversi Per lune piene come la “luna dell’erba secca” della tribù Cheyenne a settembre e gli “alberi scoppiettanti” della tribù Arapaho per la luna piena di dicembre.

Guarda per un picco di questi eventi di pioggia di meteoriti in arrivo entro la fine dell’anno, secondo EarthSky 2022 Guida alla pioggia di meteoriti

Dragonidi: 8-9 ottobre

Orionides: 20-21 ottobre

Southern Dorries: 5 novembre

Tarits del Nord: 12 novembre

Leonida: 17-18 novembre

Gemelli: 13-14 dicembre

Gemelli: 13-14 dicembre

Ursit: 22-23 dicembre

E nel 2022 ci sarà un’altra eclissi lunare totale e un’eclissi solare parziale. Almanacco del vecchio contadino . L’eclissi solare parziale del 25 ottobre sarà visibile alle persone in Groenlandia, Islanda, Europa, Africa nord-orientale, Medio Oriente, Asia occidentale, India e Cina occidentale.

Un’eclissi lunare totale l’8 novembre sarà visibile in Asia, Australia, Pacifico, Sud America e Nord America tra le 3:01 ET e le 8:58 ET. Ma per le persone nel Nord America orientale, la luna sarà calante in quel momento.

Indossa gli occhiali da eclissi adeguati per visualizzare l’eclissi solare in sicurezza, poiché la luce solare può danneggiare gli occhi.