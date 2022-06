L’ultima dimora di Internet Explorer: la “commedia di livello mondiale” in Corea del Sud

Per commemorare il suo armadio, ha speso 430.000 dollari al mese ($ 330) per progettare e ordinare una lapide con il logo “e” di Explorer e l’epitaffio inglese: “È un buon strumento per il download su altri browser”.

La foto della tomba è diventata virale dopo un servizio funebre in un hotel gestito da suo fratello nella città meridionale di Kyongju.

Microsoft Il supporto è stato ridotto Dopo una pausa di 27 anni dall’onnipresente Internet Explorer, mercoledì si concentrerà sul suo browser più veloce, Microsoft Edge.

Jung ha detto che il monumento mostrava sentimenti contrastanti per il vecchio software che aveva avuto un ruolo così importante nella sua carriera.