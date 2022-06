L’Ucraina afferma che l’attacco missilistico russo al centro commerciale ne uccide almeno 13

Funzionari ucraini affermano che un centro commerciale è stato colpito da missili

Il presidente Zhelensky ha condannato l’attacco

La Russia ha negato di prendere di mira i civili in Ucraina

KRYMENSUK, Ucraina, 27 giugno (Reuters) – Almeno 13 persone sono rimaste uccise e 50 ferite lunedì quando due missili russi si sono schiantati contro un affollato centro commerciale nella città di Kremensuk, nell’Ucraina centrale, ha affermato il governatore.

Il presidente Volodymyr Zhelensky ha detto che più di 1.000 persone erano nel centro commerciale durante l’attacco, che ha causato un enorme incendio e ha inviato fumo nero nel cielo, hanno detto i testimoni.

Un giornalista della Reuters ha visto la buccia carbonizzata di un centro commerciale. Vigili del fuoco e soldati hanno cercato sopravvissuti e hanno estratto pezzi di metallo decomposto.

“È impossibile anche solo immaginare il numero delle vittime … È inutile fidarsi della dignità e dell’umanità dalla Russia”, ha scritto Zhelensky nell’app di notizie di Telegram.

Dmitry Lunin, governatore della regione centrale di Poltava, ha scritto in un telegramma che ora era stato confermato che 13 persone erano state uccise dallo sciopero e che era troppo presto per parlare del bilancio delle vittime finale poiché i soccorritori continuavano a essere trascinati dentro le macerie.

Lunin scrisse in un telegramma che 21 persone erano state ricoverate in ospedale e 29 avevano ricevuto il primo soccorso senza essere ricoverate in ospedale.

“Questo è un atto di terrorismo contro i civili”, ha detto separatamente, suggerendo che la Russia non era affatto vicina a un possibile obiettivo militare.

Ad un certo punto, i paramedici si sono precipitati nell’edificio dopo che i soccorritori hanno chiamato “200”. I giornalisti sono stati successivamente evacuati dalla scena quando le sirene degli attacchi aerei hanno suonato di nuovo.

L’Ucraina ha bisogno di più armi

Al calare della notte, i soccorritori sono arrivati ​​con torce elettriche e generatori e hanno continuato la ricerca. I familiari preoccupati, alcuni con le lacrime agli occhi, hanno istituito una squadra di soccorso in un hotel di fronte al centro commerciale.

Grill Zepolovsky, 24 anni, stava cercando il suo amico Ruslan, 22 anni, che lavorava in un negozio di elettronica, ma non aveva informazioni sull’attentatore. “Gli abbiamo mandato un messaggio e lo abbiamo chiamato, ma non è successo niente”, ha detto. Quando ha trovato il suo amico, ha lasciato il suo nome e numero di telefono ai soccorritori.

I soccorritori che lavorano in un centro commerciale colpito da un attacco missilistico russo, continua l’attacco della Russia all’Ucraina, a Kremensk, Ucraina, 27 giugno 2022. Guida ai servizi di emergenza statali dell’Ucraina leggi di più

Roman, 28 anni, un lavoratore di un centro commerciale che ha dato il suo nome, ha detto a Reuters che la direzione del centro commerciale ha consentito l’apertura dei negozi solo tre giorni fa durante gli attacchi aerei.

Kremenchuk era una città industriale di 217.000 abitanti prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio, situata sul fiume Dinibro nella regione di Boltawa e sede della più grande raffineria di petrolio dell’Ucraina.

Il centro commerciale è stato attaccato da due missili X-22 a lungo raggio lanciati da bombardieri Tu-22M3 in volo dall’aeroporto di Shaykovka nella regione russa di Kaluga, secondo il comando dell’aeronautica ucraina.

Il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha scritto su Twitter che l’attacco è stato una “provocazione ucraina” senza citare le fonti.

“Prima del vertice della NATO, su cosa dovrebbe concentrarsi il regime di Kiev in Ucraina”, ha detto, riferendosi alla riunione della coalizione di Madrid, che dovrebbe iniziare martedì.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato lunedì che il prossimo vertice riconoscerà il nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina in aree come “comunicazioni sicure, sistemi antidroni e carburante”.

“Abbiamo bisogno di più armi per proteggere la nostra gente, abbiamo bisogno di una difesa missilistica”, ha scritto su Twitter Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente.

Il consigliere del ministero dell’Interno Vadim Denisenko ha affermato che la Russia potrebbe avere tre motivi per l’attacco.

“Il primo è, senza dubbio, seminare il panico, il secondo … distruggere le nostre infrastrutture e il terzo … alzare la posta in gioco per far sedere l’Occidente civilizzato al tavolo per i colloqui”, ha detto. Disse.

La Russia, che ha catturato la città ucraina orientale di Sivrodonetsk dopo un’offensiva durata una settimana, ha recentemente intensificato gli attacchi missilistici in tutta l’Ucraina. leggi di più

Domenica i missili hanno colpito un condominio vicino a un asilo nido nella capitale ucraina, uccidendo una persona e ferendone diverse altre. leggi di più

