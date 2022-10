L’S&P 500 ha chiuso in ribasso mercoledì dopo due giorni di forti guadagni

Mercoledì le azioni statunitensi sono scese poiché Wall Street non è riuscita a mantenere i forti guadagni delle ultime due sessioni.

La media industriale del Dow Jones ha perso 42,45 punti, o lo 0,14%, a 30.273,87. In precedenza, era sceso di 429,88 punti. L’S&P 500 ha perso lo 0,20% a 3.783,28 e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,25% a 11.148,64.

“È una pausa per il mercato per riflettere su quanto duraturo potrebbe effettivamente diventare il rally degli ultimi due giorni”, ha affermato Yung-Yu Ma, chief investment strategist di BMO Wealth Management. sì, COLPI NO Molto gradito, nessuna domanda a riguardo. Ma questa è davvero la punta dell’iceberg in quanto la banca centrale deve assumere un tono davvero accomodante”.

“Una certa realtà si sta insinuando nel mercato e l’entusiasmo di un buon numero sta iniziando a svanire”, ha aggiunto.