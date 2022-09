L’OPEC+ sta valutando il cambiamento rispetto a un taglio più piccolo della produzione, affermano le fonti

L’OPEC+ si riunisce lunedì per definire la politica

L’accordo sul nucleare iraniano aumenterà la fornitura di petrolio

Le forniture di gas della Russia all’Europa sono state ulteriormente ridotte

Il greggio Brent è sceso da $ 120 a $ 95 a giugno

LONDRA, 4 set. (Reuters) – È probabile che l’OPEC+ manterrà invariate le quote di produzione di petrolio per ottobre in una riunione di lunedì, hanno affermato sei fonti dell’OPEC+, sebbene alcune fonti non escludano un piccolo taglio alla produzione per aumentare i prezzi. Una recessione economica.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e gli alleati, inclusa la Russia, noti collettivamente come OPEC+, dovrebbero cambiare le politiche esistenti, hanno affermato sei fonti dell’OPEC+ domenica e lunedì.

Tuttavia, tre fonti hanno affermato che il gruppo di produttori potrebbe discutere di un taglio più piccolo di 100.000 barili al giorno (bpd).

L’incontro dell’OPEC+ di lunedì è ambientato in un contesto complicato che include la possibilità che il greggio iraniano torni sul mercato se Teheran sarà in grado di rinnovare un accordo nucleare del 2015 con le potenze globali.

Nel frattempo, la Russia ha affermato che taglierà le forniture di petrolio ai paesi che sostengono l’idea di ridurre il prezzo delle forniture energetiche russe a causa del conflitto militare in Ucraina.

Nel frattempo, la fornitura di gas della Russia all’Europa è stata ulteriormente ridotta, il che farà aumentare ulteriormente i prezzi. leggi di più

Il greggio Brent è sceso da $ 120 al barile a circa $ 95 al barile a giugno a causa del rallentamento economico e dei timori di recessione in Occidente.

Mentre la prospettiva di un accordo nucleare venerdì sembra scarsa, se le sanzioni saranno allentate, si prevede che l’Iran aggiungerà 1 milione di barili al giorno alla fornitura, o l’1% della domanda globale. leggi di più

Il mese scorso, il principale produttore OPEC dell’Arabia Saudita, ha segnalato la possibilità di tagli alla produzione per affrontare quello che vede come un calo esagerato dei prezzi del petrolio. leggi di più

“L’OPEC+ è diffidente nei confronti della prolungata volatilità dei prezzi creata dal debole sentimento macroeconomico, dalla scarsa liquidità e dal rinnovato blocco della Cina, nonché dall’incertezza che circonda un potenziale accordo USA-Iran e dagli sforzi per creare un tetto massimo per il prezzo del petrolio russo”, ha affermato Matthew Holland.

Tuttavia, i segnali dal mercato fisico suggeriscono che l’offerta è scarsa, con molti paesi OPEC che producono al di sotto degli obiettivi e le nuove sanzioni occidentali che minacciano le esportazioni russe.

“Tagliare un problema in un momento in cui il mondo sta affrontando una crisi del costo della vita non li renderà amici”, …un’opzione più prudente, tenere questo mese e rivisitare in futuro quando ci sarà più chiarezza, analista di Onda ha detto Craig Earlham.

Rapporti aggiuntivi di Rowena Edwards e Olesya Astakova Scrittura di Dmitry Zhdanikov Montaggio di David Goodman

