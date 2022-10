L’ONU ha pubblicamente respinto la richiesta della Russia di un referendum segreto sull’Ucraina

NAZIONI UNITE, 10 ottobre (Reuters) – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, composta da 193 membri, ha respinto l’invito della Russia, composta da 193 membri, a tenere un voto segreto questo fine settimana sull’opportunità di condannare la mossa di Mosca di annettere quattro regioni parzialmente occupate dell’Ucraina.

L’Assemblea Generale ha deciso con 107 voti di votare pubblicamente – non a scrutinio segreto – un progetto di risoluzione che condanna il “referendum illegale” e il “tentativo di fusione illegale” della Russia. La votazione sulla risoluzione si terrà mercoledì, hanno detto i diplomatici.

Solo 13 paesi si sono opposti a tenere un referendum sulla bozza di risoluzione lunedì, con 39 astenuti e il resto astenuti. La Russia ha sostenuto che era necessario un voto segreto perché le lobby occidentali significavano “sarebbe molto difficile se le posizioni dovessero essere espresse pubblicamente”.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Le regioni parzialmente occupate dell’Ucraina – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia – sono state annesse a Mosca dopo aver tenuto i cosiddetti referendum. L’Ucraina e gli alleati hanno denunciato il voto come illegale e forzato.

Un progetto di risoluzione da votare questo fine settimana invita gli stati a non riconoscere la mossa della Russia e riafferma la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

L’edificio della sede delle Nazioni Unite è raffigurato con il logo delle Nazioni Unite a New York City nel quartiere Manhattan di New York City il 1 marzo 2022. REUTERS/Carlo Allegri/file foto

Lunedì il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha sollecitato la comunità internazionale a chiarire che le azioni del presidente russo Vladimir Putin sono “assolutamente inaccettabili”.

“Ora è il momento di parlare a favore dell’Ucraina; questo non è il momento di ignorare, placare o scendere a compromessi sotto pretese di neutralità. Sono in gioco i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato Blinken in una nota.

Il mese scorso la Russia ha posto il veto a una risoluzione simile nel Consiglio di sicurezza composto da 15 membri. Sta cercando di scrollarsi di dosso il suo isolamento internazionale dopo che quasi tre quarti dell’Assemblea Generale hanno condannato Mosca e chiesto che ritiri le sue truppe entro una settimana dall’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio.

Le mosse delle Nazioni Unite rispecchiano ciò che è accaduto nel 2014 dopo che la Russia ha annesso la Crimea all’Ucraina. Al Consiglio di sicurezza, la Russia ha posto il veto a un progetto di risoluzione che si opponeva a un referendum sullo status della Crimea e ha esortato i paesi a non ratificarlo.

L’Assemblea Generale ha votato 100 a favore, 11 contrari e 58 per votare in un referendum formale per dichiarare il referendum non valido, con l’astensione di due dozzine di paesi.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Relazione di Michael Nichols; Montaggio di Alistair Bell

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.