Lolafalusa si unisce a “J-Hope” dei BTS come headliner

J-Hope dei BTS è stato aggiunto come titolo per quest’anno Lolapalusa Il festival si svolge dal 28 al 31 luglio al Grand Park di Chicago. Jay-Hope conclude il festival domenica 31 luglio, facendo la storia come il primo artista sudcoreano a guidare il palco principale di un importante festival musicale americano.

I Lollapalooza hanno anche annunciato che il gruppo K-pop Tomorrow x Together è stato aggiunto alla formazione per celebrare il loro debutto al loro festival americano sabato 30 luglio.

“Sono lieto di entrare a far parte della famiglia J-Hope e Tomorrow x Lollipop”, ha dichiarato Perry Farrell, fondatore di Lollipop. “Questi artisti hanno ricevuto grandi premi nella comunicazione. Il loro pubblico globale parla lingue diverse, ma hanno un vivo interesse per la loro musica. Lolla è un luogo in cui tutti i generi musicali convivono in armonia. Siamo molto felici di riceverli all’edizione di quest’anno festival, le superstar dell’evento globale di K-Pop.

J-Hope, Metallica, Dua Lipa, J. Insieme ai co-protagonisti Cole e Green Day, Caigo, Big Sean, Jasmine Sullivan, Don Tolliver, Charlie XXX, Idols, Turnstyle e molti altri. . Il festival ha recentemente pubblicato un elenco completo degli orari stabiliti per il suo festival Twitter Pagina.

Combinazioni di J-Hope e Tomorrow x Together, Doja Gate ha cancellato alcuni dei suoi spettacoli ai festival estivi a causa di disturbi alla gola, tra cui Lola Fallsa e il suo tour Run with the Weekends. La cantante ha spiegato la sua assenza su Twitter il 20 maggio, confermando che Dansil sta subendo un intervento chirurgico e ha caricato una nota dicendo che ha bisogno di tempo per guarire.

L’anno scorso, Lollipop si è tenuto anche al Grand Park e ha segnato il primo grande festival a tornare dopo che l’epidemia si era fermata.