Lo studente Jake Freeman ha scambiato $ 110 milioni in azioni di meme Bed Bath & Beyond

Uno studente universitario di 20 anni è andato alla grande con Bed Bath & Beyond al momento giusto, guadagnando più di $ 110 milioni dal successo delle azioni meme, anche dopo che il prezzo delle sue azioni è quadruplicato e prima che il suo fervente partner pianifichi di vendere tutto. Jake Freeman, uno specialista in matematica, aveva accumulato una quota del 6,2% nella catena di articoli per la casa in difficoltà a luglio. Lui ha acquistato 4,96 milioni di azioni $ 5,50 ciascuno attraverso la holding con sede nel Wyoming da lui fondata. Martedì, prima che il titolo aumentasse di oltre $ 27 per chiudere a $ 20,65, in aumento del 31 percento, ha venduto tutto.

Il Financial Times ha riferito che il suo patrimonio netto all’epoca era di oltre $ 130 milioni e ha ricevuto $ 110 milioni.

Il suo tempismo è stato impeccabile: entro 24 ore l'attivista investitore Ryan Cohen ha dichiarato di voler vendere la quota del 9,8% che ha acquistato tramite la sua società di venture capital RC Ventures. La passione di Cohen per Bed Bath & Beyond ha illuminato bacheche online come Reddit. r/WallStreetBets, il prezzo delle azioni aumenta. Così sono emerse notizie secondo cui Cohen era presente mercoledì pomeriggio Archiviato Un modulo 144 depositato presso la Securities and Exchange Commission – un avviso di intenzione di vendere azioni – ha fatto cadere le azioni nel trading fuori orario. Ha chiuso giovedì a $ 18,55, in calo del 19,6 percento, prima di crollare di un altro 35 percento dopo l'orario di chiusura.

Cohen ha un seguito devoto tra i piccoli investitori al dettaglio grazie al suo ruolo chiave nella frenesia di GameStop. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, i trader su Reddit e altre comunità online hanno acquistato azioni del rivenditore di videogiochi, cercando di capitalizzare su una società che molti investitori istituzionali avevano cancellato. Le azioni sono salite da circa $ 5 a più di $ 480, un incredibile aumento in un business in crisi di mattoni e malta. La rincorsa ha innescato schiuma e volatilità ed è nato il titolo commemorativo.

I piccoli investitori si sono uniti e sono andati alla ricerca di altre società che scommettevano sulle carenze di Wall Street. La strategia delineata su Reddit è nota come short, in cui coloro che scommettono contro il titolo – solitamente hedge fund – sono costretti ad acquistare il titolo per chiudere la propria posizione.

Cohen ha fondato Chevy, un’azienda di alimenti per animali domestici online, e in seguito è diventato presidente del consiglio di GameStop. Il suo piano per rinnovare il rivenditore di videogiochi è stato sostenuto da un’inaspettata esplosione di entusiasmo online per l’azienda l’anno scorso, facendo salire il prezzo delle sue azioni e il primo di numerosi titoli di richiamo. Altri includono la catena di cinema AMC, il produttore di smartphone BlackBerry e il gigante delle telecomunicazioni Nokia.

Freeman ha frequentato la University of Southern California, dove ha studiato matematica applicata ed economia. Secondo Financial Times. Rapporto Freeman ha raccolto fondi da amici e familiari per l'investimento iniziale di Capital. Il suo profilo LinkedIn indica che ha fatto uno stage presso l'hedge fund Volaris Capital, con sede nel New Jersey.

In una lettera del 21 luglio al consiglio di amministrazione dell’azienda, Bed Bath & Beyond ha affermato che stava “affrontando una crisi esistenziale per la sua sopravvivenza”. Lo ha incoraggiato a smettere di bruciare denaro rapidamente, a ristrutturare il suo capitale e a raccogliere più fondi.

Il piano di ristrutturazione di Freeman Capital [Bed Bath & Beyond] “ha due gambe importanti: ridurre il debito e raccogliere capitali”, ha scritto.

Bed Bath & Beyond ha lottato per anni. Le vendite del primo trimestre sono state inferiori del 25% rispetto all’anno precedente, poiché il rivenditore ha registrato una perdita netta di 358 milioni di dollari. Ci sono anche $ 1,37 miliardi di debiti.

Poiché le azioni sono aumentate di oltre il 300 percento a causa dell’attenzione online, Freeman ha colto l’occasione per liquidare la sua partecipazione, vendendo azioni per un valore di $ 130 milioni martedì, secondo i documenti della SEC.

Breiman ha detto al sito di notizie finanziarie MarketWatch che “non si aspetta che il titolo salga” e che ora pensa che ci siano più rischi al ribasso.

“Me lo aspettavo [Bed Bath & Beyond] Il suo bilancio è ben strutturato per sbloccare il valore. Mi sono sentito a quei livelli più alti [the stock] Non ne vale la pena dal punto di vista rischio/rendimento.