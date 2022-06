Liz Cheney Homebook sulla legge di Trump

Gli amanti della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti e gli agenti morti dopo le rivolte del 6 gennaio si sono girati in cerchio nella stanza degli interrogatori giovedì sera e hanno guardato filmati grafici dell’attacco.

L’agente Harry Dunn, che ha testimoniato sotto giuramento in una precedente udienza, può essere visto confortare Sandra Carsa, una collaboratrice di lunga data dell’agente di polizia di Capitol Hill Brian Signick, morto poco dopo la rivolta.

Tra i legislatori democratici tra gli osservatori dell’audizione di giovedì si sono anche chiamati “Comitato Galleria”.

Quando questi legislatori rimasero intrappolati per un po’ nella galleria della Camera della Camera, il Campidoglio fu fatto irruzione e le porte della stanza chiuse a chiave. Strisciarono sulla ringhiera e si aiutarono a vicenda a scappare andando verso la porta non aperta.

Il rappresentante Dean Phillips (D., Minn.) ha twittato una foto dei presenti.

“Dopo un anno e mezzo, è scioccante e arrabbiato”, ha detto. Phillips ha detto durante la pausa del processo.

Ha elogiato la rappresentante repubblicana del Wyoming Liz Cheney, vicepresidente del gruppo, per la sua dichiarazione iniziale, definendola una “salvatrice nazionale”.

“La descrizione che ha dato ora è nitida e chiara, vaga e molto audace”, ha detto.

Spera che gli americani presteranno attenzione. Ha detto Phillips. “Dio, credo”, disse.

La rappresentante Pramila Jayapal (D., Washington) ha pianto quando i giornalisti le hanno chiesto come si sentiva a guardare il video dopo essere stata catturata con altri legislatori nella galleria della Camera.

“Non pensavo che sarebbe stato sicuro per noi fare il nostro lavoro perché stavamo facendo il nostro lavoro, e non saremmo stati così indifesi in quel momento per difendere la nostra democrazia”, ​​ha detto la signora Jayapal, e la sua voce tremava.