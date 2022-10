LIVE: Liz Truss annulla parzialmente i tagli alle tasse dopo aver licenziato il ministro delle finanze del Regno Unito

Il Primo Ministro Liz Truss e poi il Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng alla conferenza del Partito Conservatore di questo mese a Birmingham, in Inghilterra. debito… Leon Neal/Getty Images

LONDRA — Il primo ministro britannico Liz Truss ha licenziato venerdì il suo ministro delle finanze e ha parzialmente annullato un piano fiscale che ha sconvolto i mercati finanziari globali, sconvolto il mercato immobiliare nazionale e innescato una crisi vertiginosa che ancora minaccia la sua sopravvivenza politica. .

In una breve conferenza stampa da Downing Street, ha promesso di aumentare l’aliquota dell’imposta sulle società del paese dopo aver promesso di non farlo il mese scorso. L’aumento delle tasse aiuterebbe a pagare altri tagli alle tasse che ha avviato e aiuterebbe a calmare gli investitori preoccupati di non finanziare i tagli.

“È chiaro che alcune parti del nostro mini-budget sono andate più velocemente di quanto i mercati si aspettassero”, ha affermato Truss, “e dobbiamo agire ora per rassicurare i mercati”.

La signora Truss ha affermato che le tasse sulle società aumenterebbero di 18 miliardi di sterline, o 20 miliardi di dollari, il che fungerebbe da “anticipo” e aiuterebbe a ripristinare la fiducia. Ma ha rifiutato di scusarsi per i disordini delle ultime settimane e ha insistito sul fatto di rimanere impegnato nel suo obiettivo di stimolare la crescita economica.

Era ampiamente previsto un capovolgimento della politica sulle imposte sulle società, ma la sig. Truss non ha menzionato ulteriori cambiamenti nella sua conferenza stampa, ad esempio sul suo piano di abbassare l’aliquota dell’imposta sul reddito di base.

Il rapporto ha seguito tre settimane di turbolenze dopo l’annuncio del mese scorso del ministro delle finanze Kwasi Kwarteng, che ha visto la valuta cadere e il costo dei prestiti del governo aumentare. All’inizio di venerdì, la signora Truss ha detto al sig. Ha licenziato Quarteng.

Venerdì pomeriggio il sig. Alla domanda sul motivo per cui è rimasto in carica mentre Kwarteng se ne stava andando, ha detto: “La mia priorità è garantire che forniamo la stabilità economica di cui il nostro paese ha bisogno”.

Jeremy Hunt, l’ex ministro della salute e degli esteri, è il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, ha annunciato Downing Street. Sig. Poiché Hunt è considerato un pragmatico e moderato, la sua nomina sembrava mirata a rassicurare i mercati finanziari.

Un’inversione di tendenza sembrava sempre più inevitabile alla luce del contraccolpo tra mercati e politici, ed è stato Mr. Kwarteng e la sig. È stato un risultato umiliante per Truss, che ha contribuito a conquistare la leadership del Partito conservatore promettendo di tagliare le tasse. La battaglia per succedere a Boris Johnson come Primo Ministro.

Con l’escalation della crisi, il sig. Kwarteng ha interrotto una visita a Washington per colloqui con il Fondo monetario internazionale ed è stato costretto a tornare a Londra venerdì.

La signora Truss è al potere da meno di sei settimane, ma giovedì il ministro degli Esteri James è stato costretto a mettere in guardia i colleghi dal tentare di rimuoverla, dicendo astutamente che “cambiare la leadership sarebbe una pessima idea disastrosa”.

Sig. Kwarteng ha pubblicato il suo annuncio di taglio delle tasse il 23 settembre e lui e la signora Truss sono già stati costretti a ritirarsi da un elemento della loro proposta. Rinviare i piani per abbassare l’imposta sul reddito per i lavoratori ad alto redditoUna mossa che non è riuscita a riportare la pace.

La Banca d’Inghilterra, il Banca d’Inghilterraè intervenuto sul mercato del debito, temendo che gli sviluppi in tale ambito potessero minacciare alcuni fondi pensione; Particolarmente vulnerabile. Ma prevedeva di porre fine a quell’intervento venerdì, aggiungendo urgenza al compito del governo di ripristinare la fiducia.