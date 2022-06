L’inflazione della Turchia è salita al 73% mentre la spesa alimentare ed energetica è salita alle stelle

5 maggio 2022 Un uomo vende scarpe all’Eminonu di Istanbul, in Turchia. Il paese ha registrato una rapida crescita per anni, ma il presidente Erdogan si rifiuta da anni di aumentare in modo significativo i tassi per raffreddare l’inflazione risultante. Di conseguenza, la lira turca è scesa e il turco medio era meno propenso a spendere.

L’inflazione turca per maggio è salita al 73,5% su base annua, la più alta in 23 anni, mentre il paese lotta con l’aumento della spesa alimentare ed energetica e la strategia di politica monetaria di lunga data del presidente Recep Tayyip Erdogan.

In 84 milioni di paesi, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 91,6% su base annua, secondo l’agenzia di statistica del paese. I problemi della catena di approvvigionamento, l’aumento dei costi energetici e la guerra della Russia in Ucraina hanno acuito il dolore che devono affrontare i consumatori regolari poiché contribuiscono all’inflazione globale.

La Turchia sta vivendo una rapida crescita per molti anni, ma Erdogan si è descritto per anni come un feroce avversario dei tassi di interesse, rifiutandosi di aumentare i tassi in modo significativo per ridurre l’inflazione risultante.. Di conseguenza, la lira turca è scesa e il turco medio era meno propenso a spendere.

Erdogan ha consigliato alla banca centrale del paese – che secondo gli analisti non è indipendente da se stessa – di tagliare nuovamente i tassi sui prestiti nonostante l’inflazione in aumento nell’ultimo anno. I capi delle banche centrali che si sono opposti alla mossa sono stati licenziati; Nella primavera del 2021, la Banca centrale turca ha visto quattro diversi governatori in due anni.