L’Indonesia evacua gli abitanti mentre il vulcano erutta sull’isola di Giava

JAKARTA, 4 dicembre – Un vulcano è esploso in Indonesia domenica, vomitando una nuvola di cenere a 15 chilometri di distanza e costringendo all’evacuazione di quasi 2.000 persone, hanno detto i funzionari. Isola di Giava.

Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime dell’eruzione del Semeru e il ministero dei trasporti indonesiano ha affermato che non vi è stato alcun impatto sui viaggi aerei, ma due aeroporti regionali sono stati allertati.

“La maggior parte delle strade è stata chiusa da questa mattina e ora sta piovendo cenere vulcanica che ha oscurato la vista della montagna”, ha detto a Reuters il volontario della comunità Bayu Deni Albianto da vicino al vulcano.

La montagna più alta di Java, Semeru, è esplosa lo scorso anno, uccidendo più di 50 persone e sfollando migliaia di persone.

L’Agenzia indonesiana per la mitigazione dei disastri (BNPB) ha dichiarato che 1.979 persone sono state trasferite in 11 rifugi e che i funzionari hanno distribuito mascherine ai residenti. L’esplosione è iniziata alle 2:46 (sabato 1946 GMT) ed erano in corso operazioni di salvataggio, ricerca ed evacuazione.

La cenere del vulcano ha raggiunto un’altezza di 50.000 piedi (15 km), ha detto l’Agenzia meteorologica giapponese, il primo avvertimento che il vulcano potrebbe innescare uno tsunami. Successivamente ha stabilito che non lo era.

L’eruzione, a circa 640 km (400 miglia) a est della capitale Giacarta, ha seguito una serie di terremoti nella parte occidentale di Giava, incluso uno che ha ucciso più di 300 persone il mese scorso.

Il Centro indonesiano per la mitigazione dei rischi vulcanici e geologici, PVMBG, ha innalzato il livello di attività vulcanica al livello più alto e ha avvertito i residenti di non avvicinarsi a 8 km (5 miglia) dall’epicentro di Semaru.

Nubi di cenere calda si sono spostate a quasi 12 miglia (19 km) dall’epicentro, ha detto.

Il capo del PVMBG Hendra Gunavan ha affermato che potrebbe essere stato generato un volume maggiore di magma rispetto alle precedenti eruzioni del vulcano nel 2021 e nel 2020, ponendo un rischio maggiore per un’area più ampia.

“Le nuvole calde di Chemeru possono raggiungere sempre di più la zona abitabile”, ha detto.

In un video inviato a Reuters dalla polizia della zona, gli abitanti del villaggio sono stati visti allontanarsi dalle pendici del vulcano, alcuni ammucchiando oggetti sulle motociclette. Il ponte danneggiato era ricoperto di cenere vulcanica.

Con 142 vulcani, l’Indonesia ha la popolazione più numerosa al mondo che vive vicino a un vulcano, con 8,6 milioni che vivono entro 10 km (6 miglia).

Il devastante terremoto a West Java alla fine di novembre ha avuto una magnitudo di 5,6, ma è stato superficiale. Sabato un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito a una profondità maggiore, facendo scappare le persone dagli edifici ma senza causare gravi danni o vittime.

