L’evento iPhone 14 “Far Out” di Apple si terrà il 7 settembre

Il prossimo evento di lancio del prodotto Apple si svolgerà il 7 settembre, ha annunciato la società in una conferenza stampa oggi. Nell’eventualità, La mela è prevista Condividi i dettagli sui prossimi iPhone e Apple Watch.

L’invito all’evento di persona allo Steve Jobs Theatre nel campus di Cupertino di Apple è il primo grande evento di lancio di un prodotto dell’azienda tenuto in un teatro sin dal suo inizio, con lo slogan “Far Out”. Distribuzione internazionale. (Apple ha tenuto un evento di persona per il keynote del WWDC di quest’anno, ma si è svolto all’aperto.) La società trasmetterà in streaming l’evento online il 7 settembre.

La linea di iPhone 14 sarà l’attrazione principale. Si dice che Apple introduca Quattro modelli: iPhone 14 da 6,1 pollici; un nuovo iPhone 14 da 6,7 ​​pollici (magari con tag “Plus” o “Max”); iPhone 14 Pro da 6,1 pollici; e 6.7 iPhone 14 Pro Max. Sì, ciò significa che Apple non rilascerà un nuovo mini telefono, il che è deludente. Decine di loro In iPhone mini Fan Associazione.

I maggiori aggiornamenti potrebbero arrivare alla linea Pro. Forse il cambiamento più grande è la presunta ascia Picco famigerato Come favore Fotocamera selfie perforata e ritaglio a forma di pillola per Face ID. Apple dovrebbe aggiungerne uno Sempre in modalità di visualizzazione Sarà un’esclusiva dei telefoni Pro, forse te lo farà vedere I nuovi widget della schermata di blocco di iOS 16 Anche se si spegne lo schermo. Per la prima volta, Apple può produrre Il suo prossimo chip della serie A è un’opzione solo Pro. Per quanto riguarda le fotocamere, ci si aspetta che la fotocamera principale dei Pro ottenga una grande spinta Sensore da 48 megapixelE si dice che tutti e quattro i modelli di iPhone 14 siano disponibili Una fotocamera frontale con messa a fuoco automatica.

L’enigmatico slogan “Far Out” potrebbe anticipare altri sviluppi. Forse aggiornare il teleobiettivo sui suoi iPhone? O una lunga diceria Qualche tipo di connessione satellitare? e A Breve video Twittato dall’SVP del marketing di Apple, Greg Joswiak è in realtà propenso per il motivo a stella, il che suggerirebbe di aggiungere una funzione di astrofotografia.

All’evento potrebbero debuttare anche tre nuovi Apple Watch. Si dice che l’Apple Watch Series 8 sia simile al Series 7 Aggiungi un sensore di temperatura corporea. Si dice che un Apple Watch SE modificato funzioni con un chip più veloce Stesso corpo Come il modello attuale. E si dice che il nuovo orologio di fascia alta sia rivolto agli atleti seri Forse un grande schermo E Lunga durata della batteria.

Si dice che l’azienda operi anche come frescante AirPods Pro E iPodE Apple lo ha già detto Un nuovo Mac Pro è nella tramoggia, quindi c’è sempre la possibilità che emergano in questo prossimo evento. Copriremo tutto ciò che esce dallo spettacolo, quindi bloccalo al limite.