Le voci sul ritardo della CPU AMD Ryzen 7000 “Zen 4” si accumulano, il BIOS ha detto di essere il principale colpevole

di AMD CPU Ryzen 7000 “Zen 4”. E la rispettiva piattaforma AM5 non sembra eseguire un programma di rilascio regolare. Numerose voci sono circolate prima del lancio del 29 agosto, suggerendo che i chip potrebbero subire un leggero ritardo.

CPU desktop AMD Ryzen 7000 “Zen 4” e ritardo della piattaforma AM5 con l’aumento dei problemi del BIOS

Pur avendo AMD Fiducioso Avrà un lancio ufficiale il 29 agosto, con le vendite effettive che non si apriranno per alcune settimane o un mese dopo. Prima noi segnalato La nostra esclusiva prevede che il lancio potrebbe essere posticipato al 27 settembre, lo stesso giorno delle CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione.

Adesso ci sono più rumors (non so se sia anche il caso di chiamarli rumors, visto quanti di questi report stanno uscendo. Veri critici (diversi addetti ai lavori che lavorano a stretto contatto con i produttori di schede madri che sanno cosa sta succedendo) hanno effettivamente ritardato il rilascio e chiesto ad AMD di firmare un nuovo NDA confermando la nuova data di rilascio.

pubblicato quanto segue nApoleon è il critico tecnico ed editore residente di Chiphell Nei forum:

Una cosa che vorrei chiarire è che l’evento del 29 agosto sarà il “rilascio” e non il vero “lancio” che dovrebbe sempre essere a settembre. Il Il lancio era previsto per il 15 settembre Ma è stato recentemente spostato al 27 settembre. Ora sappiamo che la causa principale di questo ritardo è legata al BIOS. Come per ogni generazione di generazione, il BIOS è una parte importante che vede varie revisioni per un migliore supporto di CPU e memoria. Questa volta, proprio come la piattaforma AM4, ci sono molte correzioni prima e dopo il rilascio.

Finora, abbiamo sentito che ci sono state almeno 7 revisioni del BIOS AGSA 1.0.0.1 dalla Patch A alla Patch G. L’ultimo BIOS è stato rilasciato questo mese e le cose non vanno neanche bene.

Gigabyte ha elencato AGESA 1.0.0.1 Patch D (vecchio BIOS) per la sua scheda madre X670E AORUS Master.

In precedenza, i fornitori di schede madri avrebbero dovuto rilasciare AGESA BIOS v1.0.0.1 Patch D con le loro schede madri, ma non sembra più essere così perché il vecchio BIOS non è sufficientemente ottimizzato per le CPU AMD Ryzen 7000. La piattaforma della scheda madre AM5 supporta anche la memoria EXPO DDR5. Quindi, ci sono rapporti secondo cui il BIOS ufficiale sarà v1.0.0.2 nella versione e potremmo anche vedere future revisioni del BIOS in futuro.

Per coloro che si chiedono a cosa siano correlati questi problemi del BIOS, sono disponibili diverse correzioni, ciascuna incentrata su aggiornamenti, correzioni e supporto diversi. L’attuale SMU è stata aggiornata a 84.73 e supporta le CPU AMD Ryzen 7000 a 16 core e 12 core, con la prima che aggiunge migliori capacità OC per la memoria DDR5.

L’elenco continua ma non è specifico per la memoria o le CPU. Come accennato in precedenza, il firmware del BIOS AGESA verrà aggiornato in via prioritaria prima e dopo il lancio della piattaforma AM5, quindi invece di iniziare le vendite ora, gli utenti dovranno passare attraverso un complicato processo di aggiornamento del BIOS, con il rilascio di AMD previsto per dopo. Data per una prima esperienza più fluida e migliore per gli utenti sulla loro piattaforma di prossima generazione.

Caratteristiche previste per la CPU desktop AMD Ryzen ‘Zen 4’:

Fino a 16 core di 4a generazione e 32 thread

Oltre il 15% di miglioramento delle prestazioni nelle applicazioni a thread singolo

Core CPU di nuova generazione di 4a generazione (IPC/miglioramenti dell’architettura)

Nuovissimo nodo di processo TSMC a 5 nm con IOD a 6 nm

Miglioramento dell’efficienza del 25% per Watt rispetto alla generazione 3

>35% di miglioramento delle prestazioni complessive rispetto alla generazione 3

Miglioramento dell’8-10% di istruzioni per clock (IPC) rispetto a Zen 3

Supporto su piattaforma AM5 con presa LGA1718

Nuove schede madri X670E, X670, B650E, B650

Supporto di memoria DDR5 a doppio canale

Velocità fino a DDR5-5600 native (JEDEC).

28 corsie PCIe (esclusiva CPU)

105-120 W TDP (limite superiore ~170 W)

I dettagli completi sulle CPU desktop Ryzen 7000 di nuova generazione di AMD e sulle relative schede madri della serie 600 possono essere trovati nella nostra carrellata completa della famiglia di nuova generazione qui.

Specifiche della CPU desktop AMD Ryzen 7000 “Raphael” “Principale”:

Nome della CPU Architettura nodo di processo Nuclei / fili Orologio principale (SC Max) Stoccaggio temporaneo DTP Prezzo AMD Ryzen 9 7950X Gen 4 5 nm 16/32 ~5,5 GHz 80 MB (64+16) 105-170 W ~ $ 700 USA AMD Ryzen 9 7900X Gen 4 5 nm 24/12 ~5,4 GHz 76 MB (64+12) 105-170 W ~ $ 600 USA AMD Ryzen 7 7800X Gen 4 5 nm 8/16 ~5,3 GHz 40 MB (32+8) 65-125W ~ $ 400 USA AMD Ryzen 7 7700X Gen 4 5 nm 8/16 ~5,3 GHz 40 MB (32+8) 65-125W ~ $ 300 USA AMD Ryzen 5 7600X Gen 4 5 nm 6/12 ~5,2 GHz 38 MB (32+6) 65-125W ~ $ 200 USA

