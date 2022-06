Le vendite affondano invece del CEO Triton oltre Pet Bath e oltre

29 giugno (Reuters) – Pet Bath & Beyond Inc. (BBBY.O) Mercoledì, il CEO Mark Triton è stato sostituito nell’ambito di un’amministrazione che sta invertendo la crisi della sua attività, ha affermato il rivenditore di elettrodomestici.

Le azioni di Freemarket sono scese del 13% poiché le vendite nette del primo trimestre dell’azienda sono diminuite del 25% e le vendite di un anno sono state inferiori alle aspettative del mercato.

Pochi mesi dopo che l’aspirante investitore e miliardario Ryan Cohen ha criticato il rivenditore per la sua strategia “più ambiziosa”, la ristrutturazione del top management non è riuscita a recuperare salari più elevati e perdite di quote di mercato per i massimi dirigenti.

Cohen è anche presidente di GameStop Corp. (GME.N)Ha rifiutato di accettare il risarcimento di 27 milioni di dollari di Triton negli ultimi due anni, dicendo che è molto più di quello che i migliori datori di lavoro hanno guadagnato per i principali rivenditori, incluso Macy’s. (MN)Cole (KSSN)E l’albero del dollaro (DLTR.O).

Vista esterna del negozio Bed Bath & Beyond a Novi, Michigan, USA, il 29 gennaio 2021. REUTERS/Emily Elconin

“Quando si tratta di crescita e creazione di valore per i partner, Triton deve riconoscere che anche i massimi dirigenti che ricevono alti livelli di retribuzione e spesso cercano pubblicità richiedono aspettative più elevate”, ha affermato Cohen a marzo.

La società ha raggiunto un accordo con Cohen nominando tre nuovi direttori, due dei quali fanno parte del panel per esplorare le opzioni per la sua unità di produzione per bambini.

Mercoledì ha nominato Suu Kyi, presidente del Comitato strategico e amministratore indipendente, in sostituzione di Triton ad interim.

Triton è diventato CEO nel 2019 dopo che il rivenditore si è trasferito con un altro investitore entusiasta che è stato criticato per non essersi adattato rapidamente a un cambiamento nella preferenza dei consumatori per lo shopping online.

Bed Bath & Beyond sostituisce il suo CEO, Joe Hartzik, con Mara Sirhal, il direttore generale dei negozi Harmon Health and Beauty, che sembra superare i problemi della catena di approvvigionamento che hanno afflitto gran parte dell’epidemia.

Rapporto Uday Sampath a Bangalore; Montaggio di Arun Koiyur

