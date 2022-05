Le truppe russe hanno attaccato la città tra i bombardamenti nell’Ucraina orientale

Pokrovst, Ucraina (AB) – Le truppe provenienti da Russia e Ucraina si sono impegnate domenica in una battaglia serrata nei quarti di finale nell’Ucraina orientale, con le truppe di Mosca sostenute da pesanti bombardamenti e tentando un punto d’appoggio strategico nella regione di fronte alla feroce opposizione ucraina.

Funzionari regionali ucraini affermano che le forze russe stanno “prendendo d’assalto” la città orientale di Siverodonetsk, dove i combattimenti hanno interrotto i servizi di elettricità e telefoni cellulari e intimidito i civili in fuga.

Il centro di produzione, Zhivrodonetsk, è emerso come il centro della Russia per la cattura della regione industriale ucraina del Donbass. La Russia ha anche intensificato i suoi sforzi per impadronirsi della vicina regione di Lysyansk, sostenendo che le autorità ucraine hanno continuato a bombardare. .

Le due città, con una popolazione prebellica di circa 200.000 abitanti, sono le ultime grandi aree sotto il controllo ucraino nella provincia di Luhansk, formando il Donbass insieme alla vicina Donetsk. La Russia si sta concentrando sulla cattura di due aree che non sono già controllate dai separatisti filo-Mosca.

Le forze russe hanno fatto pochi progressi negli ultimi giorni poiché i bombardamenti sulle posizioni ucraine sono rallentati e i civili sono rimasti intrappolati negli scantinati o hanno cercato di evacuare in sicurezza. Anche gli attacchi che hanno distrutto obiettivi militari in tutto il paese hanno provocato vittime in aree civili

Nel suo video discorso di sabato sera, il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha descritto la situazione nell’est come “estremamente complessa” e “indescrivibilmente difficile”. “L’esercito russo sta cercando di sopprimere almeno qualche fine concentrando i suoi attacchi lì”, ha detto.

La lotta si è svolta sabato alla stazione degli autobus della città, secondo il sindaco di Zhivrodonetsk Oleksandr Stryuk. Un centro umanitario non poteva funzionare a causa del pericolo, ha detto Strike, e il servizio di telefonia cellulare e l’elettricità sono stati interrotti. Ha detto che i residenti sono vulnerabili ai bombardamenti per ottenere acqua da una mezza dozzina di pozzi.

Alcune linee di rifornimento stanno funzionando ed è ancora possibile evacuare i feriti, ha detto Strike. Ha stimato che 1.500 civili nella città, che aveva una popolazione prebellica di circa 100.000, erano morti a causa di combattimenti, carenza di droga e malattie incurabili.

Haidoi, il governatore regionale, ha detto che i russi si erano ritirati “con perdita” intorno al villaggio di Poprov, 20 chilometri (12 miglia) a sud-est di Siverodonetsk, ma stavano conducendo strategicamente attacchi aerei sul villaggio vicino al fiume Donetsk.

“La situazione a Lysychansk è drammatica a causa dei continui bombardamenti da parte degli occupanti, ci sono vittime e vittime”, ha scritto sul Telegram.

Sabato, un civile è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti quando un proiettile russo ha colpito un grattacielo. Anche un teatro locale e 22 edifici residenziali sono stati danneggiati, ha detto.

L’esercito ucraino ha detto domenica mattina che le forze russe stanno cercando di rafforzare la loro posizione intorno alla cittadina di Lyman, che funge da importante snodo ferroviario nella regione di Donetsk.

“Il nemico sta rafforzando le sue unità”, ha affermato un funzionario delle forze armate ucraine in un aggiornamento operativo. “Sta cercando di prendere piede nella zona”.

Mosca ha detto di aver preso Lyman sabato, ma non c’è stata l’approvazione delle autorità di Kiev.

L’esercito ucraino afferma che sono in corso pesanti combattimenti intorno alla capitale provinciale, Donetsk.

La Russia ha lanciato un’offensiva sabato notte intorno alla vicina città di Baghmud nella regione di Luhansk, ma ha affermato di essere stata respinta.

Nello stesso aggiornamento operativo, i militari hanno indicato gli alti livelli di vittime causate da Mosca, affermando che i civili non sarebbero stati ricoverati negli ospedali della Crimea, che è affiliata alla Russia, perché le truppe ferite avevano bisogno di posti letto.

Non è stato possibile verificare immediatamente l’esattezza di tali richieste.

Più in generale, le agenzie governative ucraine affermano che la Russia ha effettuato rinnovati attacchi aerei durante la notte nelle aree settentrionali di Kharkiv e Sumi dell’Ucraina.

Il servizio di emergenza statale del Servizio di emergenza ucraino ha dichiarato domenica mattina che i bombardamenti russi hanno appiccato il fuoco intorno alla seconda città più grande del paese, Kharkiv. La Russia continua a bombardare Kharkiv, situata nel nord-est dell’Ucraina, mentre i militanti ucraini hanno ritirato le loro forze dalle posizioni vicino alla città diverse settimane fa.

Un uomo di 50 anni e una donna di 62 anni sono rimasti feriti quando un proiettile russo ha frantumato una stanza in una città a 40 chilometri (20 miglia) a nord-ovest nelle prime ore di domenica, ha affermato l’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv. Charkiv.

Il servizio della guardia di frontiera ucraina ha affermato che le aree di confine nella regione di Sumi a est di Kharkiv sono state colpite da sei missili senza pilota. L’agenzia non ha riportato vittime.

___

Masalan ha riferito da Kiev. Andrea Rosa a Kharkiv, Ucraina, Euras Karmanov a Lviv, Ucraina e giornalisti di Andhra da tutto il mondo.

___

Segui la copertura dell’AP sulla guerra in Ucraina su https://apnews.com/hub/russia-ukraine