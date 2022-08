Le navi cerealicole ucraine stanno navigando in acque sicure, ma l’economia è ancora fiacca

Una nave che trasportava grano dall’Ucraina è stata ispezionata in Turchia

Una nave diretta in Libano passa il Bosforo

È stato il primo del suo genere a lasciare l’Ucraina durante la guerra

Ma il leader ucraino dice che serve di più

Kiev ha urgente bisogno di inviare 10 milioni di tonnellate per ridurre il deficit

KIEV/ISTANBUL, 3 ago (Reuters) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sminuendo l’importanza della prima esportazione di grano dal suo Paese dall’invasione russa, ha detto che avrebbe venduto parte del raccolto per salvare la sua economia malconcia.

I suoi commenti agli studenti in Australia in video mercoledì sono arrivati ​​mentre la nave ha completato la sua ispezione in Turchia prima di navigare attraverso lo stretto del Bosforo verso il Libano nell’ambito di un accordo volto ad alleviare la crisi alimentare globale. leggi di più

La nave Razoni è partita lunedì mattina presto dal Mar Nero da Odesa trasportando 26.527 tonnellate di mais per il porto libanese di Tripoli. Il mese scorso, l’ONU ha raggiunto un accordo tra Mosca e Kiev. Ha fatto seguito a un accordo di esportazione mediato di grano e fertilizzanti, una rara svolta diplomatica in un tiro alla fune.

Ma Zelensky, parlando tramite un traduttore, ha detto che era necessario più tempo per vedere se le altre esportazioni di grano sarebbero continuate.

“Recentemente, grazie alle Nazioni Unite in collaborazione con la Turchia, abbiamo avuto una prima nave con una fornitura di grano, ma non è ancora niente. Ma speriamo che continui”, ha detto agli studenti.

L’Ucraina, uno dei principali produttori mondiali di grano prima della guerra, ha affermato di aver bisogno di esportare almeno 10 milioni di tonnellate di grano per aiutare a ridurre urgentemente un deficit di bilancio che era di 5 miliardi di dollari al mese.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha accolto favorevolmente l’esportazione di grano, ma ha affermato che era “solo il primo passo”.

Un alto funzionario turco ha affermato che tre navi potrebbero lasciare i porti ucraini ogni giorno dopo la partenza di Razoni, mentre il ministro delle infrastrutture ucraino ha affermato che altre 17 navi erano cariche di merci agricole e in attesa di salpare.

Le previsioni dell’Ucraina per il raccolto del 2022 in tempo di guerra sono aumentate da 60 milioni di tonnellate a 65 milioni-67 milioni di tonnellate di grano, ha affermato mercoledì il primo ministro Denis Schmikel.

In un telegramma ha elogiato gli agricoltori per aver proceduto alla raccolta, anche nelle zone dove continuano i bombardamenti.

L’Ucraina, conosciuta come il granaio d’Europa, spera di esportare 20 milioni di tonnellate di grano in silos e 40 milioni di tonnellate dal raccolto attuale.

La nave da carico Razoni battente bandiera della Sierra Leone, che trasporta grano ucraino, è stata vista nel Mar Nero vicino a Kilyos, vicino a Istanbul, in Turchia, il 2 agosto 2022. REUTERS/Yoruk Isik leggi di più

“La guerra… sta quasi uccidendo l’economia. È in coma”, ha detto Zelensky. “Il blocco dei porti da parte della Russia è una grande perdita per l’economia”.

Nonostante la firma dell’accordo il mese scorso, Zelenskiy ha ripetutamente avvertito che Mosca potrebbe tentare di bloccare le esportazioni.

Putin e Schröder

La Russia, che ha bloccato i porti da quando ha lanciato la sua “operazione militare speciale” il 24 febbraio, ha affermato di voler fare di più per facilitare le esportazioni dei propri cereali e fertilizzanti.

Ha negato la responsabilità per la crisi alimentare, affermando che le sanzioni dell’Occidente, che vedono la guerra come un appropriazione indebita di terre russe in stile imperialista, hanno ridotto le sue esportazioni.

La Russia ha anche affermato che gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, poiché le spie statunitensi hanno approvato e coordinato gli attacchi missilistici ucraini contro le forze russe. leggi di più

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha attirato l’ira cinese e le provocazioni della Russia durante la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, ha affermato che l’Ucraina vuole sconfiggere la Russia e ha fornito miliardi di dollari in armi a Kiev. Funzionari statunitensi hanno affermato di non volere uno scontro diretto tra soldati statunitensi e russi.

La Russia ha fornito un forte sostegno alla Cina nella questione di Taiwan. leggi di più

L’Ucraina ha dichiarato mercoledì che qualsiasi accordo di pace negoziato con Mosca dipenderà da un cessate il fuoco e dal ritiro delle truppe russe, respingendo i commenti dell’ex cancelliere tedesco Heggerd Schröder che ha affermato che la Russia desidera una “soluzione negoziata”. leggi di più

Schröder, un amico del presidente Vladimir Putin, ha detto di aver incontrato il leader del Cremlino a Mosca la scorsa settimana. leggi di più

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Putin ha anche detto a Schröder che, in teoria, era disposto a utilizzare il gasdotto Nord Stream 2 per aumentare le forniture di gas all’Europa.

La Germania e alcuni altri paesi europei stanno pianificando una crisi di approvvigionamento invernale dopo che Mosca ha interrotto le forniture di gas attraverso un altro gasdotto, il Nord Stream 1, citando problemi tecnici con le turbine a gas fornite da Siemens Energy. leggi di più

Rapporto dell’Ufficio Reuters; Scritto da Andrew Osborne e Nick MacPhee; Montaggio di Andrew Cawthorne e Angus MacSwan

