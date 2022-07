Le inondazioni del Kentucky uccidono almeno 16 persone, il governatore avverte che il bilancio “potrebbe essere molto più alto”

Le squadre di ricerca e soccorso sostenute dalla Guardia Nazionale hanno cercato venerdì le persone scomparse a causa di inondazioni record che hanno spazzato via intere comunità in alcune delle parti più povere degli Stati Uniti. ha detto il governatore del Kentucky 16 persone sono morteMentre la pioggia continua, si aspetta un numero.

“Abbiamo ancora molte ricerche da fare”, ha affermato Jerry Stacey, responsabile delle emergenze per la contea di Perry, la più colpita del Kentucky. “Abbiamo ancora persone scomparse”.

Potenti inondazioni hanno inghiottito città, arginato torrenti e torrenti nelle valli e nei burroni degli Appalachi, inondato case e attività commerciali, lasciato veicoli in cumuli inutili e frantumato attrezzature e detriti contro i ponti. Il fango ha lasciato le persone su pendii ripidi e almeno 33.000 clienti senza elettricità.

Il governatore Andy Beshear ha detto venerdì all’Associated Press che i bambini erano tra le vittime e che il bilancio delle vittime potrebbe raddoppiare quando le squadre di soccorso perquisiranno l’area del disastro.

“La notizia dura ora sono 16 morti confermate e tutti ne avranno di più”, ha detto il governatore durante un briefing serale. Ha detto che le morti sono avvenute in quattro contee del Kentucky orientale.

Case allagate lungo il Cross Loop di KY-15 dalla North Fork del fiume Kentucky il 28 luglio 2022. Arden S. Barnes/The Washington Post tramite Getty Images



Giovedì le squadre di emergenza hanno effettuato 50 soccorsi aerei e centinaia di salvataggi in acqua, e molti altri hanno ancora bisogno di aiuto, ha affermato il governatore. “Non è solo un disastro in corso, è una ricerca e un salvataggio in corso. Alcune aree non avranno acqua fino a domani”.

Determinare il numero di persone disperse dal servizio cellulare e dall’elettricità nell’area del disastro è difficile, ha affermato: “È così diffuso che è una sfida anche per le autorità locali mettere insieme i numeri”.

Più di 200 persone si sono rifugiate, ha detto Beshear. Ha inviato truppe della Guardia Nazionale nelle aree più colpite. Tre parchi hanno allestito rifugi e i danni alla proprietà sono stati ingenti, ha detto il governatore in apertura Portale online per le donazioni Per le vittime. Il presidente Biden ha chiesto di esprimere il suo sostegno a un lungo sforzo di recupero, che secondo Beshear richiederà più di un anno per ricostruire completamente.

Friley ha detto a WKYT-TV: “È di nuovo in tutta la contea. Ci sono ancora molti posti in cui le squadre di soccorso non possono raggiungere”.

Gli spedizionieri della contea di Perry hanno detto a WKYT-TV che le inondazioni hanno spazzato via strade e ponti e fatto crollare le case dalle fondamenta. La città di Hazard ha detto che le squadre di soccorso sono state fuori per tutta la notte, esortando le persone su Facebook a stare lontano dalle strade e “pregare per una pausa sotto la pioggia”.

Dopo le continue piogge degli ultimi giorni, venerdì è caduta più pioggia. La tempesta ha fatto scorrere l’acqua lungo i pendii delle colline e sgorgare dai ruscelli, inondando le strade e costringendo i soccorritori a utilizzare elicotteri e barche per raggiungere le persone intrappolate. Le inondazioni hanno anche danneggiato parti del West Virginia e del West Virginia meridionale.

“Ci sono centinaia di famiglie che hanno perso tutto”, ha detto Beshear. “E molte di queste famiglie non hanno molto per cominciare. Quindi fa ancora male. Ma noi saremo lì per loro”.

resistenza.US Più di 33.000 clienti erano senza elettricità nel Kentucky orientale, West Virginia e Virginia venerdì, con la maggior parte delle interruzioni del Kentucky.

Van Jackson controlla il suo cane, Jack, che è stato bloccato in una chiesa da un’alluvione dopo una giornata di forti piogge a Garrett, Kentucky, il 28 luglio 2022. Pat McDonough/USA TODAY Rete tramite Reuters



Le squadre di soccorso hanno lavorato per raggiungere le persone in Virginia e West Virginia dove le strade erano impraticabili. Le acque alluvionali hanno abbattuto alberi, interrotto l’elettricità e chiuso le strade in sei contee del West Virginia. Il governatore Glenn Young ha anche dichiarato lo stato di emergenza per aiutare la Virginia a mobilitare risorse nelle aree allagate del sud-ovest della Virginia.

“Con le forti piogge previste nei prossimi giorni, vogliamo spingerci in avanti nel fornire quante più risorse possibili per aiutare le persone colpite”, ha affermato Youngin in una nota.

Anche se alcune inondazioni si ritirano dopo il picco di giovedì, sono possibili inondazioni improvvise in luoghi della regione fino a venerdì sera, ha affermato il National Weather Service.

Le aree più colpite del Kentucky orientale hanno ricevuto da 8 a 10 1/2 pollici nelle 48 ore terminate giovedì, ha affermato Brandon Bonds, meteorologo del National Weather Service di Jackson. Forti piogge sono cadute durante la notte in alcune aree, inclusa la contea di Martin, provocando un nuovo avviso di inondazione improvvisa per altri 3 pollici circa venerdì.

La North Fork del fiume Kentucky ha battuto record in almeno due punti. Un fiume a Whitesburg è stato registrato a 20,9 piedi (6,4 metri), 6 piedi (1,8 metri) in più rispetto al record precedente, e il fiume a Jackson era un record di 43,47 piedi (13,25 metri), ha detto Bonds.

Bonds ha detto che è prevista una forte pioggia in alcuni punti venerdì pomeriggio e inizierà ad asciugarsi sabato “prima che le cose riprendano domenica e nella prossima settimana”.

Krystal Holbrook ne aveva già avuto abbastanza giovedì, la sua famiglia che correva tutta la notte per spostare veicoli, camper, rimorchi e attrezzature mentre le inondazioni improvvise minacciavano la sua città di Jackson, nel Kentucky sud-orientale. “Il terreno più alto diventa un po’ più difficile”, ha detto.

A Whitesburg, nel Kentucky, le acque alluvionali sono entrate in Appleshop, un centro artistico e educativo rinomato per la promozione e la conservazione della storia e della cultura della regione.

“Non conosciamo esattamente l’entità del danno perché non potevamo entrare nell’edificio in sicurezza o avvicinarci davvero”, ha affermato Meredith Skalos, il suo direttore delle comunicazioni. “Sappiamo che parte del nostro materiale d’archivio ha allagato le strade di Whitesburg dall’edificio”.