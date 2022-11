Le infezioni da COVID in Cina hanno raggiunto il record mentre le prospettive economiche si oscurano

PECHINO, 24 nov (Reuters) – Giovedì la Cina ha riportato più contagi da COVID-19 mentre le città di tutto il Paese hanno imposto blocchi localizzati, test di massa e altre restrizioni che hanno alimentato la frustrazione e oscurato le prospettive per la seconda economia mondiale.

La recrudescenza delle infezioni, quasi tre anni dopo l’epidemia emersa nella città centrale di Wuhan, sta mettendo in dubbio le speranze degli investitori che la Cina allenterà presto la sua rigorosa politica zero-covid, nonostante le recenti misure mirate.

Le restrizioni hanno colpito il numero di residenti bloccati e la produzione delle fabbriche, compreso il più grande impianto di iPhone al mondo, che è stato scosso da scontri tra lavoratori e personale di sicurezza in un raro disaccordo.

“Quante persone hanno i risparmi per sostenerli se le cose continuano a fermarsi?” ha chiesto un uomo di Pechino di 40 anni soprannominato Wang che è un manager di una società straniera.

“Anche se hai i soldi per stare a casa tutti i giorni, quella non è la vita reale.”

Le strade di Chaeong, il quartiere più popoloso della capitale, sono sempre più vuote questa settimana.

Sanlitun, una zona commerciale di lusso, è stata quasi tranquilla giovedì, a parte il ronzio delle e-bike dei fattorini che trasportano i pasti ai lavoratori a domicilio.

L’agenzia di intermediazione Nomura ha ridotto le sue previsioni per il prodotto interno lordo cinese per il quarto trimestre al 2,4% dal 2,8% e le sue previsioni di crescita per l’intero anno al 2,8% dal 2,9%, ben al di sotto dell’obiettivo ufficiale della Cina di circa il 5,5%. % quest’anno.

“Riteniamo che la riapertura sarà un processo lungo con costi ancora più elevati”, ha scritto Nomura, tagliando le sue previsioni di crescita del PIL cinese per il prossimo anno al 4,0% dal 4,3%.

La leadership cinese è rimasta fedele alla politica zero-covid del presidente Xi Jinping, affermando che è necessario salvare vite umane e impedire che il sistema medico venga sopraffatto, anche se gran parte del mondo cerca di far fronte al virus.

Riconoscendo la pressione sull’economia, il gabinetto ha affermato che la Cina utilizzerà tagli tempestivi alle riserve di liquidità delle banche e altri strumenti di politica monetaria per garantire un’adeguata liquidità, hanno riferito i media statali mercoledì, aggiungendo che un taglio del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) potrebbe arrivare presto. .

Scarichi diffusi

Le 31.444 nuove infezioni locali da COVID-19 di mercoledì hanno superato il record stabilito il 13 aprile, quando l’hub commerciale di Shanghai è stato colpito da un blocco in tutta la città dei suoi 25 milioni di residenti che durerà due mesi.

Questa volta, tuttavia, i principali focolai sono in lungo e in largo, con il più grande nella città meridionale di Guangzhou e nel sud-ovest di Chongqing, anche se centinaia di nuove infezioni vengono segnalate quotidianamente in città come Chengdu, Jinan, Lanzhou e Xi’an.

Sebbene i casi ufficiali siano bassi rispetto agli standard globali, la Cina sta cercando di eliminare ogni catena di infezione.

Di recente ha iniziato ad allentare alcune normative sui test di massa e sulla quarantena poiché cerca di evitare tutte le misure, come il blocco in tutta la città a Shanghai quest’anno.

Di recente, le città hanno fatto ricorso a blocchi localizzati e spesso senza preavviso. Molte persone a Pechino hanno affermato di aver recentemente ricevuto avvisi di blocco di tre giorni dei loro complessi residenziali.

La città nord-orientale di Harbin ha annunciato giovedì un blocco in alcune aree.

Molte città si sono rivolte ai test di massa, che la Cina spera di ridurre con l’aumento dei costi. Altri, tra cui Pechino, Shanghai e Sanya sull’isola di villeggiatura di Hainan, hanno visto meno movimenti di nuovi arrivi.

Nomura stima che un quinto del PIL cinese sia bloccato, una quota maggiore rispetto all’economia britannica.

“I blocchi totali in stile Shanghai possono essere evitati, ma potrebbero essere sostituiti da frequenti blocchi parziali nelle città in crescita a causa dell’aumento del numero di casi di Covid”, hanno scritto i suoi analisti.

Zhengzhou, la città centrale, ospita un gran numero di lavoratori Boxcon (2317.TW) Una fabbrica che produce iPhone per Apple Inc (AAPL.O) ha organizzato proteste, annunciando cinque giorni di test di massa in otto distretti, diventando l’ultima città a rinnovare i test giornalieri per milioni di residenti.

reportage delle redazioni di Pechino e Shanghai; Di Bernard Orr; Montaggio di Tony Munro e Clarence Fernandez

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.