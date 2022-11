Le dimissioni hanno scosso Twitter mentre Elon Musk cercava di mantenere alcuni lavoratori

Una portavoce della FTC ha rifiutato di commentare. La società in precedenza aveva affermato di “monitorare i recenti sviluppi su Twitter con profonda preoccupazione”. Sig. disse Musk.

Jeff Seibert, l’ex capo dei prodotti di consumo su Twitter, ha definito la situazione dell’azienda “triste” e “deludente” e Mr. La leadership di Musk ha affermato che ha causato “confusione” a utenti, inserzionisti e dipendenti. Twitter, che ha lottato a lungo con molestie e disinformazione sul suo sito, “è stato al centro di una spirale per un decennio”, ha detto.

“Di tutte le aziende che non hanno bisogno di molto dramma, è Twitter”, ha detto Mr. Seibert ha aggiunto.

Sig. I dipendenti hanno ricevuto un documento FAQ sui pacchetti di uscita mercoledì dopo che Musk ha chiesto ai lavoratori di decidere se restare o andarsene. La FAQ, vista da The Times, si apre con questo Sig. L’ultimatum di Musk “Comunicazione aziendale ufficiale” e “Non è un tentativo di phishing”.

“Come puoi vedere, Twitter è all’inizio di un emozionante viaggio”, si legge nel documento.

Le FAQ aggiungono che i dipendenti dovrebbero “massimizzare il lavoro lontano dall’ufficio” e “lavorare le ore necessarie per svolgere il proprio lavoro al massimo livello”.

Il sistema di messaggistica Slack interno di Twitter è apparso relativamente silenzioso giovedì mattina, secondo due dipendenti e documenti visti da The Times. Sig. Il team di Musk ha trascorso parte della settimana a twittare messaggi o tweet critici nei suoi confronti e nell’azienda. Circa due dozzine di lavoratori furono licenziati Martedì.

Alcuni dipendenti di Slack avevano domande sui pacchetti di licenziamento o se i loro posti di lavoro sarebbero stati “garantiti” se avessero accettato di rimanere sul “nuovo Twitter”. Secondo i rapporti visti da The Times, un dipendente ha pubblicato il testo di “Wish You Were Here” dei Pink Floyd dopo che altri avevano chiesto indirizzi e-mail appropriati per problemi di risorse umane.