Le barche scomparse durante una battuta di pesca sono state salvate dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti dopo aver respinto un attacco di squali.

Una battuta di pesca si è trasformata in una missione di salvataggio durante il fine settimana, con tre persone bloccate nel Golfo del Messico per più di un giorno dopo che la loro barca si è capovolta, due delle quali hanno respinto gli attacchi di squali prima dell’arrivo dei soccorsi, hanno detto i funzionari.

I soccorritori hanno trovato tre persone in acqua domenica a circa 25 miglia al largo di Empire Beach, Louisiana, dopo che un membro della famiglia preoccupato ha riferito che non erano tornati da una battuta di pesca sabato, ha detto l’8° distretto di Heartland della guardia costiera degli Stati Uniti. In un comunicato stampa.

Quando i soccorritori hanno trovato il trio, ne hanno trovati due in acqua a respingere gli squali. L’equipaggio della barca li ha salvati e li ha trasportati in aereo in ospedale. Una terza barca è stata sollevata dall’acqua. Tutti e tre sono in condizioni stabili, due con ferite alle mani e uno che mostra segni di ipotermia quando è stato salvato, ha detto la Guardia Costiera.

“Se il membro della famiglia non avesse avvisato la Guardia Costiera, e se questi tre diportisti non avessero indossato i giubbotti di salvataggio, questo avrebbe potuto essere un risultato molto diverso”, il tenente comandante. Kevin Keefe, coordinatore di ricerca e salvataggio del settore di New Orleans, ha dichiarato in una nota.

I funzionari hanno detto che la barca del trio si è capovolta intorno alle 10 di sabato e che i soccorritori stavano cercando un’area di circa 1.250 miglia quadrate – la dimensione del Rhode Island – per l’area.

“Apprezziamo l’assistenza del pubblico nautico, che è stato determinante nell’aiutare questi diportisti a identificare potenziali aree in cui potevano operare prima che la nave diventasse in difficoltà”, ha affermato Keefe.