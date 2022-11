Le azioni statunitensi chiudono in rialzo, i meta guadagni mentre gli investitori si concentrano sui midterm

Le meta piattaforme si radunano dopo le segnalazioni di tagli di posti di lavoro

Apple scivola mentre COVID-19 interrompe la produzione di iPhone in Cina

Indici chiusi: S&P 500 +0,96%, Nasdaq +0,85%, Dow +1,31%

7 nov (Reuters) – Wall Street ha registrato un forte rialzo lunedì mentre gli investitori si sono concentrati sulle elezioni di medio termine di martedì che determineranno il controllo del Congresso, mentre le azioni delle meta piattaforme sono aumentate a seguito di un rapporto sui tagli di posti di lavoro da parte della casa madre Facebook.

Ci si aspetta che i repubblicani ottengano la maggioranza alla Camera dei rappresentanti alle elezioni, con il Senato valutato come un rifiuto da parte di previsori indipendenti. I repubblicani possono usare la maggioranza in entrambe le camere per sconvolgere l’agenda del presidente democratico Joe Biden.

“La probabilità che i repubblicani prendano il controllo della Camera o del Senato è molto alta, quindi ciò giustificherebbe una qualche forma di moderazione nei prossimi due anni. Ciò potrebbe togliere dal tavolo gli aumenti delle tasse e qualsiasi grande taglio alla spesa potrebbe mettere fuori l’inflazione tavolo”, ha affermato Rose Mayfield, stratega degli investimenti di Baird.

Meta Platforms Inc (META.O) La società è aumentata di oltre il 6% questa settimana a seguito delle notizie secondo cui prevede di iniziare licenziamenti su larga scala. Il titolo è sceso di oltre il 70% finora quest’anno.

Le azioni Microsoft sono in calo ultimamente (MSFT.O) e Alphabet, genitore di Google (GOOGL.O) Ciascuno ha guadagnato oltre il 2% e ha contribuito pesantemente ai guadagni dell’S&P 500 durante la sessione.

Questa settimana si concentrerà anche sui dati sui prezzi al consumo statunitensi per ottobre in uscita giovedì, per avere indizi su quanto i rapidi aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve stiano aiutando a raffreddare l’economia.

Quattro politici della banca centrale hanno indicato che avrebbero preso in considerazione un piccolo aumento dei tassi alla loro prossima riunione politica di venerdì, dopo che i nuovi dati hanno mostrato un altro mese di forti guadagni di posti di lavoro e scarsi segni di progresso nel rallentamento dell’inflazione.

Sono commercianti era separato La riunione della Federal Reserve degli Stati Uniti a dicembre è sulla questione se la banca centrale aumenterà i tassi di interesse di 50 punti base o 75 punti base.

“A parità di condizioni, indipendentemente dal fatto che il tasso terminale sia del 4,5%, del 5% o oltre, la politica monetaria è pronta ad avere un effetto negativo sull’economia nel 2023”, hanno scritto lunedì gli strateghi degli investimenti di Glenmede in una nota.

[1/2] I commercianti lavorano al piano della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, il 7 novembre 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Ufficiosamente, l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,96% chiudendo la sessione a 3.806,90 punti.

Il Nasdaq è salito dello 0,85% a 10.564,52, mentre il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,31% a 32.827,00.

S&P 500 per capitalizzazione di mercato

Degli 11 indici di settore S&P 500, otto sono aumentati, guidati dai servizi di comunicazione (.SPLRCL) È aumentato dell’1,83%, seguito da un aumento dell’1,73% (.SPNY).

Tutti e tre i principali indici statunitensi sono caduti quest’anno, incluso il Nasdaq pesantemente tecnologico (.IXIC) È sceso del 33% a causa dei timori che un inasprimento aggressivo della politica monetaria possa paralizzare l’economia statunitense.

Digital World Acquisition Corporation (DWAC.O) Il 66% è aumentato dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato a un’altra offerta della Casa Bianca. Blank Check ha accettato di rendere pubblica la startup di social media Trump Media & Technology Group Corp..

Walgreens Boots Alliance Inc (WBA.O) VillageMD ha guadagnato il 4,1% dopo che VillageMD, fornitore di cure primarie sostenuto dalla catena di farmacie, ha dichiarato che avrebbe acquistato Summit Health in un accordo del valore di quasi 9 miliardi di dollari.

Ci sono più problemi che vanno avanti rispetto a quelli che entrano nell’S&P 500 (.AD.SPX) Con un rapporto di 2,8 a uno.

L’S&P 500 ha registrato 18 nuovi massimi e 15 nuovi minimi; Il Nasdaq ha registrato 93 nuovi massimi e 221 nuovi minimi.

Il volume sulle borse statunitensi è stato relativamente contenuto, con 10,5 miliardi di azioni scambiate, rispetto a una media di 11,8 miliardi di azioni nelle 20 sessioni precedenti.

Rapporti di Shubham Patra e Amrutha Khandekar a Bangalore e Noel Randevich a Oakland, California; Rapporti aggiuntivi di Shreyashi Sanyal e Devik Jain; Montaggio di Maju Samuel, Chisu Nomiyama e Deepa Babington

