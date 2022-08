Le azioni spesso salgono prima del discorso di Jackson Hole di Powell

Una persona guarda una scheda elettronica che mostra informazioni sulle azioni presso l’Australian Securities Exchange gestito da ASX Ltd a Sydney, in Australia, il 16 marzo 2020.

Venerdì le azioni sono aumentate nell’area Asia-Pacifico mentre gli investitori guardavano al discorso del presidente della Fed Jerome Powell negli Stati Uniti dopo Jackson Hole.

In Australia, il S&P/ASX 200 0,79% in più per chiudere a 7.104,1.

I titoli tecnologici cinesi quotati sia a Hong Kong che negli Stati Uniti erano in rialzo. venuto come Il Wall Street Journal riporta che Washington e Pechino sono vicine al raggiungimento di un accordo Ciò consentirebbe alle autorità di regolamentazione della contabilità degli Stati Uniti di ispezionare i registri degli audit a Hong Kong.

I timori di quotazione hanno afflitto le società cinesi quotate negli Stati Uniti negli ultimi mesi a causa di una disputa di revisione. Ad Hong Kong, Alì Baba Le azioni sono aumentate del 2,13% Ciao Guadagnato il 2,54%. È aumentato dell’1,01% a 20.170,04 Indice Hang Seng.

del Giappone Nikki 225 Ha aggiunto lo 0,57% a 28.641,38, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,15% a 1.979,59.

Il Cosby In Corea del Sud è avanzato dello 0,15% a 2.481,03, mentre il COSTAC è sceso dello 0,61% a 802,45.

La Cina continentale Mix di Shanghai È sceso dello 0,31% a 3.236,22 Componente di Shenzhen 0,366% in calo a 12.059,71.

Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è stato dello 0,54% in più.