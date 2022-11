Le azioni sono aumentate per il terzo giorno consecutivo mentre gli investitori attendevano i risultati delle elezioni di medio termine, con il Dow in rialzo di 400 punti.

I mercati azionari sono saliti martedì mentre gli investitori attendevano i risultati statunitensi Elezioni di medio termineCiò potrebbe influenzare i livelli futuri di spesa e regolamentazione del governo.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 408 punti, o dell’1,3%, per il suo terzo giorno consecutivo sulla scia. L’S&P 500 è salito dell’1%. Il composito Nasdaq è salito dell’1,2%.

Le mosse arrivano un giorno dopo che tutti i principali indici hanno raggiunto una seconda sessione positiva consecutiva. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 423,78 punti, ovvero dell’1,31%. Nel frattempo, l’S&P 500 è salito dello 0,96% e il Nasdaq Composite è salito dello 0,85%.

I partecipanti al mercato si aspettano che i repubblicani si riprendano la Camera dei rappresentanti e vincano il Senato quando i risultati inizieranno a rotolare martedì notte. Agli investitori piace l’idea del gridlock con un Congresso e un presidente divisi a Washington perché potrebbe limitare la spesa pubblica, nuove tasse e regolamenti.

“Se avessimo una situazione di stallo, sarebbe la cosa migliore che potrebbe accadere al mercato. I mercati generalmente vanno bene quando ciò accade”, ha affermato Seth Cohen della Wealth Alliance.

Nel complesso, la storia mostra i mercati tendono a ottenere Con la fine dell’anno e 12 mesi dopo le elezioni di medio termine, gli investitori saranno sollevati di avere un po’ di chiarezza sulla politica futura. Diverse gare che potrebbero decidere il controllo del Congresso saranno un jolly se saranno troppo vicine per essere convocate, pesando sui mercati mercoledì.

“La reazione del mercato finanziario a una vittoria repubblicana dovrebbe essere attenuata perché l’effetto della Camera è già ampiamente previsto e se i repubblicani controllano la Camera, l’effetto del Senato fa meno differenza per i risultati politici”, ha affermato John Hatchius di Goldman Sachs. ha scritto in una nota lunedì.

“Una vittoria democratica a sorpresa alla Camera e al Senato potrebbe pesare sulle azioni poiché i partecipanti al mercato si aspettano ulteriori aumenti dell’imposta sulle società”, ha aggiunto Hatchius.

Azioni Sollevare In calo di quasi il 20% Take Two interattivo E TripAdvisor Ciascuno è sceso di oltre il 18% dopo aver riportato risultati trimestrali deludenti.

Nel frattempo, Le azioni di Kohl’s sono aumentate di oltre il 7% Dopo che la catena di grandi magazzini ha annunciato la partenza del suo CEO il mese prossimo.