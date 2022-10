Le azioni scendono quando il rendimento del Tesoro a 10 anni torna al livello chiave del 4%.

Martedì le azioni statunitensi sono scese e le obbligazioni sono aumentate poiché gli investitori sono preoccupati che i tassi di interesse più alti stiano arrivando a causa di un’inflazione ostinata e potrebbero pesare sugli utili aziendali e spingere l’economia in recessione.

La media industriale del Dow Jones è scesa di 108 punti, ovvero dello 0,37%. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente dell’1,08% e dell’1,65%, toccando nuovi minimi, appesantiti dalle perdite di grandi nomi tecnologici come le meta-piattaforme, che sono sensibili all’aumento dei tassi. Anche i semiconduttori sono diminuiti, continuando il percorso iniziato lunedì.

Anche i prezzi delle obbligazioni sono scesi. Il rendimento del Tesoro decennale statunitense è salito di cinque punti base al 3,937% dopo essersi avvicinato al livello chiave del 4% durante la notte. I rendimenti obbligazionari sono inversamente proporzionali ai prezzi e il punto base è un centesimo di percento.

Le mosse sono arrivate mentre gli investitori attendevano dati chiave sull’inflazione che diranno con quanta aggressività la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse per controllare l’inflazione. Mercoledì verrà pubblicato il rapporto sui prezzi alla produzione, seguito giovedì dall’indice dei prezzi al consumo di settembre. Venerdì, le vendite al dettaglio di settembre forniranno ulteriori informazioni sui consumi.

Il percorso di rialzo dei tassi di interesse della Fed potrebbe spingere l’economia statunitense in recessione, il che ridurrebbe gli utili aziendali.

Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon ha avvertito lunedì che gli Stati Uniti potrebbero cadere in recessione nei prossimi “sei-nove mesi” e gli ingegneri della Federal Reserve hanno affermato che l’S&P 500 potrebbe scendere di un altro 20%, a seconda di un atterraggio morbido o duro. economia.

“È un contesto di mercato azionario povero, con un’economia debole, incertezza sugli utili e per quanto tempo durerà l’inasprimento della banca centrale, e problemi sentimentali con un sentimento degli investitori estremamente avverso al rischio”, ha affermato David Banson, chief investment officer di The Banson. Il gruppo, in una nota del martedì.

“Riteniamo che la Fed aumenterà i tassi di interesse una o due volte fino a quando il tasso sui fondi federali non raggiungerà il 4%, quindi si fermerà, a quel punto la Fed valuterà il danno fatto”, ha aggiunto.

La stagione dei guadagni inizia questa settimana. Di venerdì, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley E Città – Quattro delle più grandi banche del mondo – riportano i guadagni trimestrali.