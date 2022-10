Le azioni scendono mentre gli investitori digeriscono il rapporto sui lavori di settembre, Dow scende di oltre 300 punti

Le azioni sono scese venerdì mattina quando i trader hanno valutato il rapporto sull’occupazione di settembre, che ha mostrato che il tasso di disoccupazione ha continuato a diminuire e ha provocato un aumento dei tassi di interesse.

La media industriale del Dow Jones è scesa di 301 punti, ovvero dell’1,1%. L’S&P 500 ha perso l’1,4%, mentre il Nasdaq Composite è sceso del 9%.

I numeri di lavoro di venerdì hanno mostrato L’economia statunitense ha aggiunto 263.000 posti di lavoro a settembre, appena al di sotto della stima del Dow Jones di 275.000. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è stato del 3,5%, in aumento rispetto al 3,7% del mese precedente, segno che il quadro occupazionale continua a rafforzarsi nonostante gli sforzi della Federal Reserve per rallentare l’economia con aumenti dei tassi per frenare l’inflazione.

“Nonostante i dati arrivino come previsto, i mercati sono nervosi a causa del significato del calo del tasso di disoccupazione per la banca centrale”, ha affermato Peter Bookvar, chief investment officer di Bleakley Financial. “In combinazione con il basso livello di richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, il ritmo dei licenziamenti rimarrà calmo, e questo sicuramente ha reso la Fed entusiasta di continuare ad aumentare il suo tasso di occupazione”.

Un tasso di disoccupazione in calo ha provocato un aumento dei tassi, che a sua volta ha pesato sui futures. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è salito di 8 punti base al 4,31%. (1 punto base equivale a 0,01%).

Le azioni di microdispositivi avanzati sono diminuite dopo il chipmaker I suoi guadagni del terzo trimestre hanno avvertito Meno del previsto. Le azioni di Levi Strauss sono scivolate a seguito di un taglio alla sua guida.

Le principali medie hanno chiuso in ribasso durante il trading di giovedì, ma sono al passo per la settimana. Il Dow e l’S&P chiudono la settimana in rialzo del 3% circa, mentre il Nasdaq è in procinto di guadagnare il 2%.

“L’ambiente è maturo per una crisi e se la Fed continua a comunicare in modo scadente, penso che ci sia la possibilità che qualcosa si rompa nei mercati finanziari”, ha dichiarato Scott Meinert, chief investment officer globale di Guggenheim a “Closing Bell: Overtime” della CNBC. “Giovedì.

Minerd ha affermato che il ritmo dell’inasprimento sta iniziando a creare crepe nei mercati finanziari e potrebbe costringere la banca centrale a fare di più nelle prossime settimane.

“Ci sono tutti i segni. “Non posso dire esattamente cosa lo stia causando, ma l’ambiente è maturo e con la Fed in testa, non lo annunceranno in anticipo, non suoneranno il campanello”.