Le azioni scendono dopo che il forte rapporto sull’occupazione di luglio indica una maggiore azione della Fed

Le azioni sono scese in una sessione di negoziazione volatile venerdì dopo un rapporto sull’occupazione di luglio migliore del previsto, poiché gli investitori hanno valutato quale sarebbe stato un forte mercato del lavoro per la campagna di restrizione dei tassi della Federal Reserve.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 96 punti, ovvero dello 0,29%. L’S&P 500 è sceso dello 0,67% e il Nasdaq Composite dell’1,01%. Le perdite sono state compensate dai titoli bancari, che sono aumentati nella speranza che gli aumenti dei tassi di interesse continueranno a ritmo sostenuto. Anche i titoli energetici sono saliti, ma le società tecnologiche sono scese.

Il mercato del lavoro ha aggiunto 528.000 posti di lavoro a luglio. Facilmente Il Dow Jones ha battuto la stima Aumento di 258.000. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%, in calo rispetto a una stima del 3,6%. Anche la crescita dei salari è aumentata più del previsto, dello 0,5% su base mensile e del 5,2% in più rispetto a un anno fa, indicando che l’inflazione elevata è ancora un problema.

Azioni A seguito della dichiarazione aperta di seguito, sembrava indicare che l’economia non era attualmente in recessione. La crescita dell’occupazione dovrebbe rallentare poiché la banca centrale continua ad aumentare i tassi di interesse per controllare l’inflazione, ma il rapporto mostra che il mercato del lavoro è ancora caldo. Ciò significa che la banca centrale potrebbe agire in modo più aggressivo nella sua prossima riunione.

“Chiunque salti su ‘la Fed andrà avanti e inizierà a tagliare i tassi l’anno prossimo’ dovrebbe scendere alla stazione successiva perché non è nelle carte”, ha affermato Art Hogan, chief market strategist di P. Riley Financial. .”

Il rapporto è importante perché è uno dei due rapporti che la banca centrale esaminerà prima di decidere quanto aumentare i tassi di interesse nella riunione di settembre. La Fed avrà un altro rapporto sull’occupazione e due numeri dell’indice dei prezzi al consumo prima di prendere la prossima decisione sul tasso.

Le principali medie hanno registrato il mese migliore dal 2020 a luglio nella speranza che la Fed rallenti il ​​ritmo dei rialzi. L’S&P 500 ha guadagnato il 9,1% il mese scorso.