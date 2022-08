Le azioni per lo più sono scese tra i timori di un aumento dei tassi, la Cina ha tagliato l’LPR

Lunedì le azioni nella regione Asia-Pacifico sono state per lo più in ribasso quando sono riemerse le preoccupazioni per gli aumenti aggressivi della Fed, ma in seguito i mercati cinesi sono aumentati. La Cina ha tagliato i suoi tassi di prestito chiave.

Il Mix di Shanghai è aumentato dello 0,61% a 3.277,79 e Componente di Shenzhen 12.505,68 in rialzo dell’1,19%.

La banca centrale cinese ha ridotto il tasso di prestito di riferimento a un anno di 5 punti base al 3,65% e il tasso di interesse a cinque anni di 15 punti base al 4,3%.

“Riteniamo che i tagli asimmetrici… stiano sostenendo il credito a lungo termine, e in particolare i mutui, poiché l’offerta complessiva di credito rimane adeguata mentre la domanda di credito rimane lenta”, hanno affermato lunedì gli analisti in una nota di ricerca economica di Goldman Sachs.