Le azioni asiatiche scendono dopo il crollo di Wall Street; La Cina batte le stime del PMI

Il presidente della Cleveland Federal Reserve Loretta Mester ha affermato che i tassi di interesse sono ancora sotto controllo e che è necessario fare di più per ridurre l’inflazione.

“L’inflazione è ancora ai massimi da 40 anni”, ha detto Meister a Steve Leisman della CNBC durante un’apparizione in “Squawk Box”. “Quindi ora la conversazione deve essere, cosa dobbiamo fare per tornare alla stabilità dei prezzi, perché non possiamo avere un’economia sana, non possiamo avere buoni mercati del lavoro nel tempo. Alla stabilità dei prezzi”.

Mester ha affermato di essere “leggermente al di sopra del percorso medio” tra i funzionari della banca centrale quando si tratta di aumentare i tassi di interesse, citando la persistenza dell’inflazione.

“Non siamo ancora nel territorio del controllo del tasso sui fondi, quindi hai ragione, quest’anno abbiamo aumentato il tasso sui fondi di 300 punti base, ma guarda quanto è alta l’inflazione”, ha detto Meister.

– Sara Min