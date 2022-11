Lance McCullers delle World Series afferma di non aver colpito i campi in gara 3

McCullers era in gioco in quel momento perché era solo 4-0 e ha trovato un solco, ritirando otto Phillies di fila su un assortimento di palle a terra e strikeout. Ma poi, come un fulmine, è ricomparso il pallone da fuoricampo.

Sia Martin Maldonado che Baker erano d’accordo con McCullers, dicendo di non aver visto alcuna prova che i Phillies sapessero cosa sarebbe successo.

“Quattro dei cinque homer che hanno colpito erano tiri fuori velocità”, ha detto Baker. “Hanno colpito una palla veloce che ha rimbombato. Ora non me ne accorgo. I ragazzi cercano sempre qualcosa, per vedere se stanno oscillando i loro tiri. Non abbiamo visto nulla. A volte colpiscono, capisci cosa intendo?”