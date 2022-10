L’amministrazione Biden offrirà un passaggio legale a migliaia di immigrati venezuelani negli Stati Uniti

In fuga dalla povertà e dall’instabilità politica, più di 6,8 milioni di venezuelani sono fuggiti dal loro paese dal 2015, secondo le Nazioni Unite. La maggior parte è andata in altri paesi sudamericani.

Ma nell’ultimo anno, più persone si sono trasferite in America. Ad agosto, i venezuelani rappresentavano il 12% di coloro che attraversavano illegalmente il confine sud-occidentale. Sebbene la maggior parte dei migranti che lo fanno venga deportata nel proprio paese d’origine o in Messico per ordine della salute pubblica, il governo degli Stati Uniti non è stato in grado di espellere i venezuelani a causa delle scarse relazioni diplomatiche tra Washington e Caracas. E, fino ad ora, il Messico non è stato disposto a prendere il Venezuela dagli Stati Uniti.

Il piano per la libertà vigilata umanitario annunciato mercoledì sembra essere una versione più limitata dei piani precedenti. I funzionari hanno spiegato nelle discussioni della scorsa settimana che uno in esame includerebbe cubani, haitiani e nicaraguensi. Non è immediatamente chiaro perché queste nazionalità siano state alla fine abbandonate.

Sig. Biden ha supervisionato un numero record di valichi di frontiera, parte di un movimento globale di sfollati più numeroso che mai. Da quando era in carica, il decreto è stato vagliato e pubblicato Più di 1 milione di immigrati A coloro che hanno attraversato il confine illegalmente è stato concesso il permesso temporaneo di rimanere nel paese fino a quando non avrebbero potuto affrontare le procedure di espulsione presso il tribunale per l’immigrazione. L’amministrazione Biden ha deportato più di 2 milioni di immigrati sotto l’autorità della legge sulla salute pubblica.

L’amministrazione Biden ha cercato di fermare l’uso All’inizio di quest’anno la Public Health Commission, ma A La corte federale è rimasta dal farlo. Ora invece l’amministrazione ha ampliato i suoi poteri.