L’aereo della Spirit Airlines prende fuoco all’aeroporto di Atlanta, nessun ferito

Un volo della Spirit Airlines da Tampa, in Florida, all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta ha preso fuoco sulla pista domenica mattina, ha confermato la compagnia aerea.

Le squadre di Atlanta Fire Rescue hanno spento l’incendio dopo che i freni del carrello di atterraggio hanno preso fuoco intorno alle 9:25, ha detto l’aeroporto. Rapporto Per ABC News. Non sono stati segnalati feriti.

“Il volo Spirit 383 da Tampa ad Atlanta è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Atlanta e uno dei freni si è surriscaldato durante l’atterraggio”, ha detto Spirit in una dichiarazione domenica. “L’aereo è stato rimorchiato al gate, dove gli ospiti sono stati sbarcati in sicurezza senza lesioni. Grazie ai primi soccorritori di Atlanta per aver immediatamente assistito all’aereo. L’aereo sarà temporaneamente rimosso dal servizio per manutenzione”.

I veicoli di emergenza rispondono a un aereo che ha preso fuoco sull’asfalto di un aeroporto ad Atlanta, in Georgia, il 10 luglio 2022. @imgoinscottie/Twitter

Il mese scorso, tre persone sono rimaste ferite quando un volo Red Air ha preso fuoco dopo essere atterrato all’aeroporto internazionale di Miami.

Anche il carrello di atterraggio dell’aereo ha preso fuoco durante l’atterraggio, ha detto la Federal Aviation Administration ad ABC News.

Il fumo sale da un volo Spirit Airlines all’aeroporto di Atlanta il 10 luglio 2022. Alaina Hardy

Michael Stoddart di ABC News ha contribuito a questo rapporto.