La Yeshiva University sospende i club dopo la sentenza SCOTUS sul gruppo LGBTQ

La Yeshiva University ha sospeso improvvisamente tutti i suoi club universitari venerdì, mentre la scuola privata di New York valuta come rispondere a un’ordinanza della Corte Suprema degli Stati Uniti che la costringe a riconoscere un gruppo studentesco LGBTQ. È l’ultimo sforzo della Modern Orthodox Jewish University per evitare di dare alla YU Pride Alliance lo stesso accesso alle strutture del campus degli altri club, comprese le aule, le bacheche e uno stand per la fiera dei club.

In un’e-mail agli studenti, i funzionari della yeshiva hanno affermato che la scuola “sospenderà tutte le attività del club universitario alla luce delle imminenti festività ebraiche mentre intraprenderà azioni immediate per seguire la tabella di marcia fornita dalla Corte Suprema degli Stati Uniti per proteggere la libertà religiosa di YU”.

Dopo due giorni è arrivata la notifica Lo ha detto a Yeshiva una maggioranza di cinque giudici Durante l’esecuzione di un potenziale appello nel sistema giudiziario statale, l’ordine di un giudice statale che ordina alla Pride Alliance di riconoscerlo deve essere rispettato, almeno temporaneamente.

Il giudice ha affermato che l’università era soggetta al New York City Human Rights Act, che vieta la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. La Yeshiva University, che si descrive come “la principale istituzione mondiale di istruzione superiore basata sulla Torah”, ha affermato che la sentenza ha violato le sue convinzioni religiose e ha interferito con la sua istruzione sui valori della Torah.

L'avvocato degli studenti, Katie Rosenfeld, ha affermato che la decisione dell'università di annullare le attività del club piuttosto che accettare il gruppo "50 anni fa la città di Jackson, Miss., ha chiuso tutte le piscine pubbliche invece di rispettare gli ordini del tribunale. Quarantena".

“Pride Alliance sta cercando uno spazio sicuro nel campus, nient’altro”, ha detto in una e-mail sabato. “Chiudendo tutte le attività del club, l’amministrazione della YU sta tentando di dividere il corpo studentesco e mettere gli studenti contro i loro coetanei LGBT. Ci auguriamo che gli studenti della YU vedano questa tattica vergognosa e stiano uniti nella comunità.

Un rappresentante dell’Università Yeshiva non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sabato mattina. (Il sabato è il Sabbath ebraico e agli ebrei ortodossi è vietato lavorare.)

UN Rapporto In risposta alla sentenza della Corte Suprema all’inizio della settimana, il presidente dell’università, il rabbino Ari Berman, ha affermato che la yeshiva seguirà le istruzioni della corte e cercherà “un rapido sollievo”.

“Ogni università religiosa del paese ha il diritto di lavorare con i suoi studenti, compresi i suoi studenti LGBTQ, per creare club, spazi e spazi che si adattino alla sua tradizione religiosa”, ha affermato Berman.

La scuola non ha detto nel suo annuncio venerdì quali passi specifici sarebbero necessari per annullare l’ordine del tribunale statale di riconoscere Pride Alliance.

In una sentenza di giugno, il giudice della Corte Suprema di New York Lynn Kotler (D) ha scritto che il rifiuto della yeshiva di accogliere il gruppo violava la legge contro la discriminazione della città. Ha respinto le argomentazioni secondo cui la yeshiva era un'istituzione religiosa e quindi esente per legge, trovando invece che si trattava di un'istituzione educativa "prima di tutto". La scuola era libera di appoggiare il club senza approvarne la missione, ha detto.

Golder ha ordinato all’università di fornire alla Pride Alliance “alloggi, benefici, strutture e privilegi completi e uguali concessi a tutti gli altri gruppi di studenti”.

Yeshiva ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di intervenire questo mese. Questo è il Beckett Fund for Religious Liberty, uno studio legale senza scopo di lucro con una storia. Sostegno alle istituzioni conservatrici. L’università ha definito la sentenza di Golder una violazione “senza precedenti” dei diritti del Primo Emendamento della yeshiva.

Il giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor inizialmente ha sospeso la sentenza del giudice di New York in attesa di una revisione della Corte Suprema. In un ordine non firmato mercoledì, la maggioranza ha invertito la rotta, dicendo che l’università dovrebbe perseguire altre opzioni legali prima che intervenga il tribunale.

Il giudice Samuel A. Il dissenso di Alito Jr. e dei giudici Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch e Amy Coney Barrett hanno dichiarato congiuntamente: “È deludente che la maggioranza di questa Corte si rifiuti di concedere sollievo”. Se Yeshiva perde il suo appello a livello statale, Alito ha scritto che la corte accetterebbe di esaminare il caso, aggiungendo che l’università “è probabile che abbia successo se il suo caso viene davanti a noi”.