La tempesta di polvere nel Montana uccide almeno 6 persone, inclusi 2 bambini, provocando un massiccio tamponamento in autostrada

Almeno sei persone, tra cui due bambini, sono state uccise venerdì dopo che una tempesta di polvere di 60 mph ha colpito un’autostrada del Montana, secondo i funzionari. L’incidente sull’Interstate 90 fuori Hardin, Mont., ha coinvolto 21 veicoli, inclusi sei semirimorchi, il sergente. Lo ha detto il portavoce della Montana Highway Patrol, Jay Nelson Associated Press. Le ambulanze sono state inviate fino a Billings, Mont., a 50 miglia di distanza.

Un video pubblicato sui social media mostra veicoli sparsi per l’interstatale, incluso un veicolo a 18 ruote che sembra essersi schiantato contro veicoli o è entrato nella mediana.

I funzionari ritengono che una “tempesta di sabbia in rapido aumento” alla fine abbia causato l’accumulo. “Sembra che stiano soffiando forti venti, provocando una tempesta di polvere con visibilità zero”, ha detto Nelson.

Un riassunto della tempesta Servizio meteorologico nazionale Le raffiche di vento hanno raggiunto 64 mph ad Hardin venerdì alle 16:00 ora locale.

I nomi e l’età dei morti non sono stati rilasciati fino a sabato mattina presto. I funzionari hanno detto che i feriti si stavano accumulando, ma le cifre esatte non sono state rilasciate.

Dal governatore del Montana Greg Gianfort (R). Twitter Era “profondamente rattristato dalla notizia di un incidente di massa vicino a Hardin”.

“Unisciti a me in preghiera per sollevare le vittime e i loro cari”, ha scritto. “Siamo grati per il servizio dei nostri primi soccorritori”.

Il procuratore generale del Montana Austin Knudsen (R), che sovrintende alla Montana Highway Patrol, ha affermato in una dichiarazione. Facebook Sull’incidente stanno indagando l’agenzia e i primi soccorritori. READ Notizie di guerra Russia-Ucraina: annunci in diretta

“Rilasceremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili e appropriate per rispetto delle vite perse e dei loro cari”, ha affermato Knudsen. “Le mie preghiere vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dalle tragedie durante la tempesta di sabbia nella contea di Big Horn oggi”.

I temporali di venerdì pomeriggio hanno provocato allerte di vento forte per l’area di Billings, secondo il servizio meteorologico. Un forte temporale e avvisi sono stati emessi venerdì dal National Weather Service per il Montana centro-meridionale e sud-orientale.

Le tempeste hanno creato venti chiamati deflussi che sono stati inviati verso Hardin. Oltre alla velocità del vento, i meteorologi prevedono grandine isolate di un quarto e frequenti fulmini.

“Questo deflusso non può essere visto sui radar, quindi prendi le misure appropriate ora per prepararti al tempo!” Il servizio meteorologico nazionale ha twittato.

I forti venti disperdenti potrebbero interessare parti di SE MT e Sheridan County, WY per le prossime due ore. Questo deflusso non può essere visto sul radar, quindi prendi le misure appropriate ora per prepararti al tempo!#mtwx #wywx pic.twitter.com/KQMr1Q8VWX — NWS Billings (@NWSBillings) 15 luglio 2022

Secondo la mappa degli incidenti del Dipartimento dei trasporti del Montana, gli incidenti sono iniziati intorno alle 16:50 ora locale di venerdì. Il traffico è stato interrotto per diverse ore sulla I-90 in direzione est e il lato dell’interstatale in direzione ovest è stato ridotto a una corsia.

Nick Werts, un meteorologo del servizio meteorologico di Billings, ha detto all’AP che venti di questa natura possono facilmente raccogliere polvere, rendendo rapidamente difficile la visibilità.