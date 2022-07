La saga di Elon Musk-Twitter si sta ora spostando in campo

Sig. Mike Ringler, un partner di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, che rappresenta Musk, è andato su Twitter alla fine di venerdì per annunciare che il suo cliente avrebbe abbandonato l’acquisizione. Sig. Nella sua lettera, Ringler ha affermato che Twitter ha affermato che Mr. ha affermato di aver violato il suo contratto con Musk non fornendogli informazioni dettagliate su come stava agendo. Conti falsi. Sig. Ha aggiunto che Musk non ci credeva.

Il consiglio di Twitter ha risposto dicendo che intendeva completare l’acquisizione e che Mr. Ha anche detto che avrebbe intentato una causa contro Musk presso il Delaware Chancery Court.

Con Twitter ad aprile Mr. Al centro delle polemiche i termini dell’accordo di fusione raggiunto da Musk. Il suo contratto con Twitter gli consente di pagare una commissione di 1 miliardo di dollari per rescindere il suo contratto, ma solo in determinate circostanze, come la perdita del finanziamento del debito. In base all’accordo, il sig. Twitter deve fornire i dati di cui Musk ha bisogno.

Sig. Musk ha richiesto. Per tutto giugno il sig. Avvocati per Musk e Twitter, Mr. Hanno discusso su quanti dati condividere per soddisfare le richieste di Musk.