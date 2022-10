La Russia potrebbe ritirare le sue forze da Kherson occupata

Gli analisti della sicurezza ritengono che l’esodo di massa prepari il terreno affinché Mosca ritiri le sue truppe da un’area significativa della regione mentre le autorità russe continuano le evacuazioni di massa di civili da Kherson occupata nell’Ucraina meridionale.

60.000 civili dovrebbero essere evacuati nei prossimi giorni dalla parte occidentale della regione di Kherson, sulla sponda destra del fiume Dnipro, alla sponda orientale del fiume. – Aree occupate.

Ai residenti è stato detto di lasciare Kherson dopo che funzionari sostenuti dalla Russia hanno avvertito che l’Ucraina si stava preparando a lanciare un’offensiva su larga scala. L’Ucraina ha negato gli sfratti, paragonandoli alla deportazione e dicendo ai residenti di non conformarsi.

Vladimir Zalto, il governatore ad interim della regione creata dalla Russia, ha affermato che l’evacuazione era necessaria perché l’Ucraina stava “costruendo forze per un attacco su larga scala” e che la Russia voleva proteggere i suoi cittadini. Nel frattempo, il suo compagno, Kirill Stremosov, detto in Telegram Martedì in ritardo, “Nel prossimo futuro, inizierà la battaglia per Kherson”.

“Non possiamo escludere che sia Kherson che la riva destra (occidentale) (del fiume Dnipro) della regione di Kherson saranno oggetto di bombardamenti”, ha detto mercoledì Stremousov. Giovedì, ha detto, le forze russe hanno respinto quattro tentativi delle truppe ucraine. “Rompi in direzione di Gerson.”

L’Ucraina, da parte sua, ha negato qualsiasi preludio agli sfratti, dicendo che la Russia sta cercando di intimidire il pubblico e sta usando gli sfratti in quanto tali. “Propaganda.”

Il ministero della Difesa ucraino ha rifiutato di commentare ulteriormente alla CNBC sulla situazione a Kherson, tuttavia, segno che la situazione militare in Ucraina è molto delicata.

Sembra così per entrambe le parti.

Il nuovo comandante delle forze armate russe in Ucraina, il generale Sergey Surovykin, ha descritto la “operazione militare speciale” della Russia (la sua cosiddetta invasione) in Ucraina come “tesa” e “dipende da ulteriori azioni e piani relativi alla città di Kherson. In la situazione militare-tattica in via di sviluppo, non sarà facile.” .”

Più sconcertante, ha aggiunto: “Agiremo in modo tempestivo e sensato senza escludere decisioni difficili”, ma non ha fornito ulteriori dettagli.