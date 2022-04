La Russia ha occupato l’Ucraina

Il 14 aprile un uomo del posto siede vicino a un incendio nel cortile fuori da un edificio danneggiato a Mariupol, in Ucraina. (Alexander Ermoshenko / Reuters)

Nel suo ultimo video discorso di sabato al popolo ucraino, il presidente Volodymyr Zhelensky ha affrontato la situazione nella città portuale assediata di Mariupol e ha promesso un futuro migliore una volta terminate le ostilità.

Zelensky “La situazione a Mariupol è la più terribile possibile. Inumana.”

“La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti a Mariupol”, ha detto.

Mentre le truppe ucraine sono confinate nelle sacche della resistenza, circa 100.000 persone risiedono a Mariupol e nei suoi immediati dintorni, per lo più sotto il controllo russo.

“Ci sono solo due modi per influenzare questo”, ha detto Zhelensky. “I nostri partner forniranno immediatamente all’Ucraina le armi pesanti, gli aerei necessari e senza esagerare … o una rotta negoziata, in cui il ruolo degli alleati deve essere decisivo”.

Zelesnky ha detto che il suo governo cercava ogni giorno di porre fine all’assedio di Mariupol: “Militare o diplomatico – qualcosa per salvare la gente. Ma questa soluzione è molto difficile da trovare”.

“Sebbene abbiamo sentito molte intenzioni da coloro che vogliono aiutare e da coloro che sono veramente influenti a livello internazionale, nessuna di esse è stata ancora realizzata”. Ha aggiunto.

Il 25 marzo il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto un’evacuazione di massa via mare, ma il piano non è andato da nessuna parte.

“Ogni giorno lui o il capo delle forze armate o il capo della squadra negoziale ucraina erano in contatto con le guardie del corpo di Mariupolin. Ogni giorno”, ha detto Zhelensky.

Zhelensky ha detto che il suo governo stava iniziando a pianificare un futuro postbellico.

“Oggi ho tenuto un incontro dedicato alla ricostruzione delle nostre città”, ha detto. “Certo, questa è una quantità enorme di lavoro. Ma anche meno che difendere lo stato in guerra”.

“Ora è un momento storico; un momento in cui molti vecchi problemi dell’intero contesto delle nostre vite possono essere risolti una volta per tutte”, ha aggiunto.

Zelensky ha definito la situazione abitativa e “una vera modernizzazione delle nostre città”.

“Milioni di persone sanno quanto sia difficile ottenere una casa, guadagnare soldi per il proprio appartamento e costruire una casa. [internally displaced.]… quelli le cui case sono state distrutte dalla guerra. Case temporanee finché non ricostruiamo le loro case”.

Una priorità, ha detto, era “fornire alloggi agli ex militari per proteggere o difendere lo stato, fornire alloggi a tutti coloro che hanno lavorato o lavorano a beneficio della comunità e sono senzatetto. Non è possibile. A persona dedica tutta la sua vita al servizio militare, ma va in pensione senza il proprio appartamento.”

Sono in progettazione monumenti, uno dei quali racconterà “la storia del ponte distrutto nella regione di Kiev, che collega Irbine e Pucha a Kiev. La storia di coloro che sono fuggiti usando questo ponte e questa strada dagli invasori russi a Kiev”.

Il ponte è stato la via per migliaia di civili per sfuggire a un bombardamento russo a marzo.