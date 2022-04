La Russia ha invaso l’Ucraina e il paese sta bloccando un grande attacco nel Donbass

La nave missilistica a guida russa Mosca è tornata al porto di Sebastopoli in Crimea il 16 novembre 2021. (Alexei Pavlishock / Reuters)

russo Nave missilistica guidata Mosca Oggi è sotto il Mar Nero.

L’Ucraina afferma di aver colpito Mosca con dei missili e di averla affondata. La Russia ha incolpato il fuoco per l’affondamento. Venerdì, gli Stati Uniti hanno sostenuto il resoconto dell’Ucraina, affermando che un alto funzionario della difesa ha affermato di ritenere che due missili ucraini Neptune abbiano colpito una nave da guerra russa nel Mar Nero.

Ma cosa significa la perdita di Mosca per lo sforzo bellico russo?

L’effetto più grande potrebbe essere sul morale russo. Principalmente per la flotta russa del Mar Nero, Mosca è stata una delle sue risorse più visibili durante la guerra in Ucraina. Sebbene Mosca gestisca con cura le notizie sulla guerra in Russia, è difficile nascondere l’improvvisa assenza di una nave così grande.

E la sua perdita solleverebbe dubbi sulla capacità militare della Russia, sia che si tratti di un’operazione nemica o di un incidente.

“Entrambe le spiegazioni per l’affondamento della Moskva indicano potenziali carenze della Russia: scarsa difesa aerea o pratiche di difesa incredibilmente disorganizzate e il principale controllo dei danni della Marina del Mar Nero”, hanno scritto i ricercatori Mason Clark, Kateryna Stepanenko e George Barros durante la loro conferenza quotidiana di combattimento su la guerra alla società di ricerca.

Carl Schuster, l’ex capitano della Marina degli Stati Uniti, ha affermato che i sospetti sono arrivati ​​​​al Cremlino.

“Ciò solleva interrogativi sulla capacità navale che Putin ha annunciato 10 anni dopo (il presidente russo Vladimir Putin) che ripristinerà le capacità, il morale e la professionalità della Marina”, ha affermato Schuster.

“Sembra che non sia riuscito a mantenere nessuna delle promesse fatte per il servizio militare russo”, ha detto Schuster. La Russia ha subito una battuta d’arresto Per terra.

Ma gli analisti sono divisi sull’impatto che avrà l’affondamento dell’invasione russa.

Gli analisti dell’ISW considerano questo un colpo relativamente minore, affermando che è stato utilizzato principalmente per attacchi missilistici navali su basi logistiche e aeroporti ucraini. La Russia ha sistemi a terra e aerei d’attacco che possono fare lo stesso, hanno detto.

Tuttavia, se davvero portasse all’affondamento del missile ucraino, la marina russa dovrebbe riconsiderare le sue operazioni, magari allontanando le navi dal territorio ucraino e adeguando le proprie difese aeree.

A Washington, il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che la difesa aerea delle forze russe nel Mar Nero era la missione principale di Mosca.

“Avrà un impatto su quella capacità, ovviamente presto”, ha detto Kirby ai giornalisti.

