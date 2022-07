La Russia ha annunciato che lascerà la Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024

“Senza la cooperazione con l’Occidente, il programma spaziale russo in tutte le sue aree, compreso l’esercito, è impossibile”, ha affermato il dottor Lucin.

La Russia vuole anche collaborare con il programma spaziale cinese, che è a Il modulo del laboratorio sarà aggiunto alla sua stazione spaziale domenicaTiangong. Ma Tiangong Nessuno dei due è in orbita alla portata dei siti di lancio della Russia ed è stato al centro di molte discussioni tra i due paesi. Collabora all’esplorazione lunare.

“La possibilità di una cooperazione con la Cina è una fantasia”, ha affermato il dottor Lucin. “I cinesi vedevano la Russia come un potenziale partner fino al 2012 e da allora si sono fermati. Oggi la Russia non ha nulla da offrire alla Cina in termini di spazio.

Non molto tempo fa, gli Stati Uniti volevano completare la Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024.

Nel 2018, l’amministrazione Trump ha proposto Fine dei finanziamenti federali per la stazione spaziale, sperando di trasferire i suoi astronauti nelle stazioni commerciali. Un anno dopo, quello sforzo fallì quando la NASA spostò la sua attenzione sull’accelerazione dei piani per rimandare gli astronauti sulla luna.

La NASA sta ancora cercando di lanciare un mercato per le future stazioni spaziali commerciali. A dicembre è stato premiato I contratti valgono un totale di $ 415,6 milioni per le tre società — Origine blu del Kent, Washington; Nanorocks di Houston; e Northrop Grumman di Dulles, Virginia. – Per creare i loro disegni.