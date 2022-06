La Russia esorta l’Ucraina a deporre le armi nella guerra di Siverodonetsk

La città di Siverodonetsk si concentra sui combattimenti per l’Ucraina orientale

Centinaia sono intrappolate nell’impianto chimico di Azot a Sivirodonetsk

I ministri della Difesa della NATO per discutere degli aiuti militari all’Ucraina

KIEV, 15 giugno (Reuters) – La Russia ha detto mercoledì mattina alle forze ucraine che stava tendendo un’imboscata a un impianto chimico nella città di Siverodonetsk per deporre le armi a suo favore nella guerra per il controllo dell’Ucraina orientale.

L’Ucraina ha chiesto un aumento delle armi pesanti occidentali dopo che la Russia ha fornito la maggior parte della sua potenza di fuoco alla regione orientale del Donbass, che dovrebbe avere un posto di rilievo in una riunione dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles mercoledì.

L’Ucraina afferma che più di 500 civili sono intrappolati all’interno dell’impianto chimico di Azot, dove per settimane le sue forze hanno trasformato la maggior parte di Siverodonetsk in rovine di fronte ai bombardamenti e agli attacchi russi.

Mikhail Mijintsev, capo del Centro di gestione della sicurezza nazionale russo, ha detto all’agenzia di stampa Interfax che i militanti devono “fermare la loro insensata resistenza e deporre le armi” dalle 8:00 ora di Mosca (0500 GMT).

Mijintsev ha detto che i civili sarebbero stati evacuati attraverso un corridoio umanitario.

Il bombardamento dell’Azot fa eco al precedente assedio delle Acciaierie Azovstal nel porto meridionale di Mariupol, dove centinaia di militanti e civili hanno cercato rifugio dai bombardamenti russi. Quelli all’interno si sono arresi a metà maggio e sono stati presi in custodia dai russi.

Il bombardamento di Azot è stato così grave che “le persone non possono più sopportarlo nei rifugi, il loro stato psicologico è al limite”, ha affermato Sergei Kaitai, governatore regionale di Luhansk, una delle due province orientali di Mosca, a nome dei delegati separatisti.

L’attacco russo a Sivrodonetsk di Luhansk – una città di oltre 100.000 persone prima della guerra – è ora il punto focale di quella che oggi è conosciuta come la battaglia del Donbass.

Kiev ha detto che 100-200 soldati vengono uccisi e centinaia feriti ogni giorno.

L’Ucraina ha cercato di evacuare i civili da Siverodonetsk da quando le forze russe hanno distrutto l’ultimo ponte sul fiume fino alla città gemella di Lycianovsk, controllata dall’Ucraina.

Le forze russe hanno bombardato Lyczynsk, situata negli altopiani sulla riva occidentale del fiume Shivarsky Donets.

Il terreno è cambiato più volte nelle ultime settimane e i funzionari ucraini hanno dato poche indicazioni sul fatto che si stanno ritirando.

Ma con tutti i ponti che portano da Sivirodonetsk ora distrutti, c’è il pericolo che le forze ucraine vengano circondate.

“Dobbiamo mantenerci forti… il nemico subisce più perdite, () meno forza deve continuare la sua occupazione”, ha detto Zhelensky in un discorso alla fine di martedì.

Il 14 giugno 2022, nella regione di Donetsk in Ucraina, nel bel mezzo dell’invasione russa dell’Ucraina, i soldati ucraini guidano una fanteria BMP-1. REUTERS/Gleb Garanich leggi di più

“Impossibile uscire”

La Russia non fornisce cifre regolari delle proprie perdite, ma le nazioni occidentali affermano di essere troppo grandi per costringere il presidente Vladimir Putin a prendere il pieno controllo delle due province di Luhansk e Donetsk, conosciute come il Donbass.

La velocità a Siverodonetsk è cambiata più volte nelle ultime settimane: la Russia ha concentrato il suo massiccio fuoco di artiglieria sui distretti urbani e ha distrutto la resistenza, quindi ha inviato forze di terra vulnerabili ai contrattacchi.

Altrove nel Donbass, l’Ucraina afferma che la Russia sta pianificando un attacco a Sloviansk da nord e una linea del fronte vicino a Baghmood a sud.

Nella provincia di Donetsk, importanti infrastrutture, tra cui case, scuole, ospedali e mercati, sono state attaccate la scorsa settimana, ha detto ai giornalisti a New York il portavoce delle Nazioni Unite Stephen Dujarric.

“Ha reso la vita delle persone che affrontano una grave carenza d’acqua quasi insopportabile, e talvolta non sono state in grado di lasciare le loro case per diversi giorni a causa dei combattimenti”, ha detto Dujarric.

Nel sud, l’esercito ucraino ha dichiarato di aver effettuato tre attacchi aerei contro truppe, depositi di carburante ed equipaggiamento militare nella regione di Gershon.

Armi

Funzionari ucraini hanno chiesto agli Stati Uniti e ai loro alleati di inviare sempre più artiglieria e carri armati, droni e altre armi pesanti.

Le nazioni occidentali hanno promesso armi standard della NATO, inclusi razzi statunitensi avanzati. Ma ci vorrà del tempo per stabilizzarli e l’Ucraina avrà bisogno del costante sostegno occidentale per passare a nuovi materiali e sistemi d’arma mentre le loro scorte di armi e munizioni dell’era sovietica diminuiscono.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin presiederà mercoledì una riunione dei ministri della Difesa della NATO. Questa è la terza volta che un gruppo di quasi 50 paesi si incontra per discutere e coordinare gli aiuti all’Ucraina.

Washington ha fornito circa 4,6 miliardi di dollari in assistenza alla difesa dall’invasione russa del 24 febbraio, inclusi sistemi missilistici a lungo raggio, droni e artiglieria avanzata.

Ma Zelenskiy ha affermato che l’Ucraina non disponeva di abbastanza sistemi antimissilistici per proteggere le sue città, aggiungendo che “non può esserci giustificazione per il ritardo nella loro consegna”.

I prezzi dell’energia e delle materie prime sono aumentati a causa della carenza globale di petrolio e cereali, mentre le sanzioni occidentali hanno colpito duramente la Russia. Il discorso di Putin all’International Economic Forum di San Pietroburgo venerdì sarà seguito da vicino. leggi di più

rapporto dell’Ufficio Reuters; Scritto da Rami Job e Stephen Coates; Montaggio di Grand McCauley e Simon Cameron-Moore

