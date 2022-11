La partita Bills-Browns di domenica è stata spostata a Detroit e i fan potranno restituire i biglietti acquistati tramite Bills o Ticketmaster.

Bills EVP/COO Ron Raccuia e Bills GM Brandon Beane hanno tenuto una conferenza stampa giovedì sera tramite Zoom per discutere il cambio di sede e le informazioni sui biglietti per la partita di domenica, tra gli altri argomenti importanti. Ecco una versione condensata di ciò che hanno detto Rakuya e Bean.

D: Come è stata presa la decisione di spostare il gioco a Detroit?

Aggregazione: “La decisione di spostare la partita a Detroit è tutta una questione di sicurezza. Ciò di cui abbiamo parlato qui nelle ultime 48-72 ore è la sicurezza. Voglio ringraziare il dirigente della contea Bolancarz, il governatore Hochul, tutti i nostri funzionari eletti, ovviamente il commissario (NFL) (Rodger) Goodell e l’intero staff della lega e l’organizzazione Lions per la loro dedizione e comunicazione e per averci aiutato a far avanzare il gioco. Come ho detto prima, la nostra unica preoccupazione è la sicurezza dei nostri giocatori, fan, community e assicurarci di non distogliere alcuna risorsa di cui la community ha bisogno questo fine settimana”.

D: I biglietti sono rimborsabili?

Accumulo: “Inviamo un’e-mail a tutti i possessori di biglietti esistenti letteralmente con cinque o 10 minuti di anticipo. Vengono tutti rimborsati”.

D: I biglietti per le partite giocate a Detroit sono trasferibili?

Aggregazione: “Nessuna possibilità di scambio. Queste sono in realtà due transazioni separate. I biglietti di ogni persona vengono accreditati automaticamente in base a come sono stati acquistati. Quindi se acquistano le bollette online, in questo modo, Ticketmaster, in questo modo, viene accreditato direttamente sul conto dell’abbonamento dell’abbonamento. E da domani la nuova vendita sarà completamente separata. “

D: Quali sono i piani di viaggio di gruppo?

Fagiolo: Cercheremo di mantenere un programma di viaggio regolare. Ovviamente terremo d’occhio il tempo, ma in questo momento stiamo organizzando il volo per partire sabato pomeriggio. Dovremo aspettare fino a quando non sapremo quando la compagnia aerea lo porterà qui. Ma cercheremo di mantenerlo il più vicino possibile alla nostra normale routine. Quindi adesso, finché avremo il tempo che ci aspettiamo domenica, torneremo dopo la partita. Sai che la partita è all’una, quindi possiamo fare la nostra solita routine e andarci mercoledì.

Q: Qualche delusione per non avere una partita in casa?

Fagiolo: Beh, immagino che porterai con te tutta la Philsmafia. In tutta serietà, speriamo che sia ancora un vantaggio sul campo in casa. Fortunatamente non è così in tutto il paese. Sappiamo che la Philsmafia è finita e quelli nell’area del Michigan stanno decisamente diminuendo. Si spera che quelli che vogliono scendere dalla neve ci guidino.