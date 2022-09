La NBA ha multato e sospeso il proprietario dei Phoenix Suns Robert Sarver

“Anche se non sono d’accordo con alcuni dettagli della dichiarazione della NBA, voglio scusarmi per le mie parole e azioni che hanno offeso il nostro staff”, ha detto. “Mi assumo la piena responsabilità di ciò che ho fatto. Mi dispiace di aver causato questo dolore e questi errori di giudizio non sono coerenti con la mia filosofia personale o i miei valori.

In risposta, l’NBA ha avviato un’indagine Articolo di novembre 2021 di ESPN Per quanto riguarda le accuse di comportamento scorretto del server. Dopo la pubblicazione dell’articolo, la lega ha trattenuto lo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz per condurre un’indagine indipendente.

Martedì, la società e l’NBA sono state rilasciate Rapporto di 43 pagine Ha rilevato che il server “ha tenuto una condotta che violava chiaramente gli standard generali sul posto di lavoro”, inclusi commenti inappropriati sull’aspetto e il bullismo delle dipendenti di sesso femminile. Il rapporto afferma che in quattro occasioni si è impegnata in comportamenti fisici inappropriati con dipendenti di sesso maschile.

Più di 100 persone intervistate dagli investigatori hanno affermato di aver assistito a comportamenti che “superano gli standard applicabili”. Secondo il rapporto, c’era una sensazione generale tra i dipendenti che il server ritenesse che le regole sul posto di lavoro non si applicassero a lei.