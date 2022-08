La morte di Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, portò all’invenzione della pubblicità di Pizza Hut.

Commenta questa storia Commento

Lo spot si apre con una scena ghiacciata della Piazza Rossa di Mosca, dove passano un uomo e sua nipote diretti a Pizza Hut. Una volta dentro, gli altri commensali impazziscono mentre Mikhail Gorbaciov – l’ultimo leader dell’Unione Sovietica a porre fine alla Guerra Fredda – siede tutto intero.

Seguiranno argomenti. La pubblicità di Pizza Hut lunga un minuto, 25 anni fa, è riemersa martedì dopo che le agenzie di stampa russe lo hanno riportato. Gorbaciov è morto A 91 anni, gli altri commensali sono divisi sulla sua eredità.

“A causa sua, siamo nel caos economico!” Dice un vecchio. “Grazie a lui, abbiamo una possibilità!” Risponde un giovane.

Tom Darbyshire, che ha scritto l’annuncio per l’agenzia pubblicitaria BBDO, ha detto al Washington Post che l’annuncio del 1997 doveva essere ironico. Attingendo al dibattito sull’eredità di Gorbaciov – visto come un eroe all’estero e un cattivo in Russia – “la pizza è uno di quei cibi che unisce le persone e colma le loro differenze”, ha detto Darbyshire.

Ma l’annuncio che Pizza Hut ha fatto tendenza su Twitter martedì non è quasi arrivato, non è nemmeno andato in onda in Russia. Ci sono voluti un anno di trattative per ottenere l’accordo di Gorbaciov. Si è rifiutato di mangiare la pizza davanti alla telecamera, chiedendo invece a sua nipote di farlo per lui. Si stavano preparando per girare quella mattina gelida quando è arrivato in ritardo, ricorda Darbyshire.

“Non eravamo sicuri che sarebbe venuto”, ha detto. “Era in ritardo di un’ora, le trattative erano un po’ tese e penso che l’abbia fatto solo perché aveva bisogno di soldi”.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il valore della pensione di Gorbaciov è crollato. Politica estera dichiarata. Eliot Borenstein, professore di studi russi e slavi alla New York University, ha detto che è “triste e ironico” che l’ex leader fosse così bloccato per i soldi – e l’unico modo in cui Gorbaciov ha ricevuto elogi dai russi. Stipendio agli attori. READ La speranza dell'Ucraina di raggiungere la Coppa del Mondo quest'anno si è conclusa con una sconfitta contro il Galles

Nonostante le difficoltà iniziali, il Darbyshire ha affermato che la giornata delle riprese è stata piena di momenti toccanti. Hanno girato il giorno del Ringraziamento e, poiché la troupe ha mangiato la pizza invece del tacchino, Gorbaciov ha insistito per alzarsi e servire le fette, ha ricordato.

“In un giorno in cui siamo grati per tutto ciò che abbiamo in America, le nostre libertà e la nostra abbondanza, per lui fare quel gesto simbolico di rendersi conto che ci sta portando via dalle nostre famiglie… è qualcosa che non dimenticherò mai, ” Egli ha detto.

Il prodotto finale riflette la complessa eredità di Gorbaciov, ha affermato Jenny Kaminer, professoressa di russo all’Università della California, Davis. L’annuncio “riordina il modo in cui diverse generazioni hanno vissuto il crollo dell’Unione Sovietica”, ha detto a The Post in un’e-mail.

Per alcuni, i due principi di Gorbaciov di glasnost (apertura) e Perestrojka (Ricostruzione) ha portato la promessa della libertà economica. Per gli altri “Incapace di adattarsi alla rapida transizione verso un’economia di mercato, questo significa povertà assoluta, insicurezza e un’umiliante perdita di dignità”, ha affermato Kaminer. Quella divisione è simile a come gli occidentali vedono Gorbaciov rispetto a come lo vedono i russi, ha aggiunto.

“La maggior parte dei russi, direi, è d’accordo con il verdetto del vecchio [in the ad] Incolpare Gorbaciov per aver creato caos e instabilità, mentre gli occidentali lo acclamano per aver sostenuto i nostri sacri valori liberali di “libertà” e “democrazia”, ​​ha detto Kaminer.

Il professore dell’Università dell’Arizona Pat Willerton è d’accordo.

“Sono stati i russi i cui sforzi hanno portato alla caduta del paese”, ha detto al Post Willerton, uno studioso di politica russa. “Hanno visto qualcuno che ha accelerato una situazione interna, politica e socioeconomica già in deterioramento. Hanno visto un leader ingenuo nel suo impegno con l’Occidente. Hanno sentito che l’Occidente aveva sfruttato appieno i suoi sforzi e si fosse relegato in una posizione di inferiorità potenza. READ I colpi di richiamo del coronavirus per gli under 50 sono stati sospesi durante la spinta verso un nuovo vaccino accelerato

In una pubblicità di Pizza Hut, i commensali vengono interrotti da una donna anziana che interrompe i litigi, dicendo: “Ha così tante cose come Pizza Hut!” Presto tutti gridarono “Salve a Gorbaciov!” Alzano slogan.

Tuttavia, in realtà, non tutti vedono questo terreno comune.

David E. Come Hoffman ha scritto, “Il crollo sovietico è il sig. Non il gol di Gorbaciov, ma la sua più grande eredità. Si è concluso un esperimento di sette decenni nato dall’idealismo utopico che ha portato alla sofferenza umana più sanguinosa del secolo. Eppure le mosse audaci di Gorbaciov si sono rivelate un’arma a doppio taglio in un paese che storicamente valorizza i forti.

All’estero ha ispirato “Corbymania” – è stato inondato di elogi per aver attirato folle enormi e aver disinnescato le snervanti tensioni nucleari. Ma a casa divenne una figura di spicco, classificandosi costantemente tra i leader più antipatici della Russia, anche al di sotto di Joseph Stalin, che ordinò le esecuzioni e costrinse le persone nei campi di lavoro.

“Le scene totalmente opposte sono un riflesso del mondo in cui ci troviamo”, ha detto Willerton. “Siamo in un mondo completamente diviso”.

Un 2017 Sondaggio del Pew Research Center Più di due terzi dei russi intervistati ha affermato che il crollo dell’Unione Sovietica è stato una cosa negativa. Quel numero è più alto tra i russi più anziani, suggerisce il sondaggio. Nello stesso sondaggio, il 58% dei russi ha valutato favorevolmente Stalin, mentre il 22% ha valutato favorevolmente Gorbaciov.

“In Russia, la grandezza non ha nulla a che fare con l’essere belli, ha a che fare con l’essere forti”, ha detto Willerton. “Ecco perché un russo contemporaneo potrebbe pensare ‘grazie a Dio’ quando vede l’annuncio [President Vladimir] Putin è ora fuori dopo il caos della partenza di Gorbaciov. “ READ Dow, S&P 500 in rialzo dopo una settimana di volatilità

Gorbaciov era consapevole delle opinioni negative dei russi. Inizialmente, le preoccupazioni per la sua eredità lo hanno portato a rifiutarsi di recitare in spot pubblicitari Financial TimesMadison Darbyshire ha scritto nel 2019. “Dopo una lite con il suo successore, Boris Eltsin, all’improvviso aveva bisogno di nuovi uffici per il suo seminterrato”, ha finalmente ammesso, il padre di Tom Darbyshire.

La necessità di quel finanziamento ha portato Gorbaciov ad accettare un altro momento ormai virale: la campagna Louis Vuitton del 2007 di Annie Leibovitz. Presenta l’ex politico sul sedile posteriore di un’auto con i resti del muro di Berlino.

La pubblicità di Pizza Hut di Gorbaciov non ha debuttato martedì. Sebbene trasmessa prima dell’era dei social media, la pubblicità ha trovato di tanto in tanto un nuovo pubblico. È stato ampiamente condiviso all’inizio di quest’anno in mezzo a chiacchiere Pizza Hut lascia la Russia Per quanto riguarda l’invasione dell’Ucraina da parte del paese.

Il revival commerciale di questa settimana ha aperto un altro ricordo per il Darbyshire: il processo di traduzione della sceneggiatura dall’inglese al russo. Dopo averlo letto, un oratore russo gli ha detto: “Non abbiamo davvero la parola libertà nel modo in cui pensi alla libertà in America”, ha detto Darbyshire.

“È un’idea interessante, non hanno nemmeno una parola per la libertà come pensiamo, perché questo è un paese che ha fretta di provare la democrazia senza mettere in atto tutte le istituzioni”, ha detto. disse.