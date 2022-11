La guerra in Ucraina continua a rallentare la crescita globale, afferma un nuovo rapporto

L’impatto sarà sproporzionato, con i numeri più elevati in Europa e Nord America, due regioni che dovrebbero affrontare recessioni dolorose e costi della vita e degli affari costantemente elevati. Si prevede che le economie degli Stati Uniti e dell’area dell’euro si espanderanno a un ritmo anemico di appena lo 0,5% il prossimo anno, prima di tornare alla normalità nel 2024.

Al contrario, la Gran Bretagna subirà una recessione prolungata, con l’economia in contrazione dello 0,4% il prossimo anno, prima di scivolare in una modesta ripresa nel 2024. Il paese, che secondo le previsioni dell’OCSE sarebbe cresciuto del 4,4% quest’anno, è inciampato gravemente dopo mesi di turbolenze politiche. L’impennata e una massiccia serie di tagli fiscali non finanziati hanno causato la caduta della sterlina britannica a settembre e alla fine hanno portato a Dimissioni di Liz Truss Come Primo Ministro.

L’attuale governo guidato da Rishi Sunak ha rilasciato quello tanto atteso Proposta di bilancio La scorsa settimana per riparare il danno. Ma l’aumento del costo della vita continuerà a pesare sulla crescita economica, ha affermato l’OCSE.

La crescita nel 2023 dipenderà dalle principali economie dei mercati emergenti asiatici, che rappresenteranno quasi i tre quarti della crescita globale del prossimo anno, ha aggiunto l’organizzazione. L’economia cinese si espanderà del 4,6% nel 2023, più che dimezzando il suo tasso di crescita quest’anno a seguito di un rallentamento indotto dalla pandemia, mentre l’India crescerà a un ritmo robusto del 5,7%.

Più dannoso del rallentamento della crescita è l’ostinata piaga dell’inflazione, che è fortemente trainata dall’aumento dei prezzi dell’energia e che probabilmente continuerà a schiacciare le famiglie e le imprese nel prossimo futuro. Ma il gruppo ha affermato che l’inflazione nella maggior parte delle economie sviluppate e in via di sviluppo del mondo diminuirà leggermente l’anno prossimo, al 6,4% nel 2022 dal 9,4%.

Gli sforzi delle banche centrali per controllare l’inflazione stanno iniziando a dare i loro frutti in alcuni paesi, ha affermato l’OCSE. In Brasile, la banca centrale si è mossa rapidamente con una serie di rialzi dei tassi e negli ultimi mesi l’inflazione ha iniziato a diminuire. Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha scatenato il suo più grande aumento dei tassi da decenni, secondo recenti rapporti. Si stanno compiendo alcuni progressi Nella lotta contro l’inflazione.

Anche così, l’OCSE ha affermato che la politica monetaria dovrebbe continuare a inasprirsi nei paesi in cui l’inflazione è alta e diffusa.