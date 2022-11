La Guardia Costiera degli Stati Uniti salva il passeggero scomparso della nave da crociera Carnival nel Golfo del Messico

(CNN) – Nella prima ora dopo che l’eroe del carnevale ha lasciato New Orleans alla vigilia del Ringraziamento, un fratello e una sorella sono partiti per un posto che si adattasse allo spirito natalizio: sono andati in un bar al coperto.

Com’era prevedibile, l’uomo a un certo punto si è ritirato per andare in bagno.

Ma non è mai tornato.

Passarono le ore.

Non è nella sua stanza.

Il 28enne è semplicemente scomparso.

Quello che è successo dopo ha sbalordito almeno un marine veterano che, con ore di senno di poi, ha dichiarato lo straordinario risultato diverso da qualsiasi cosa avesse mai visto – e “uno di quei miracoli del Ringraziamento”.

Le ricerche sono in corso per via aerea e marittima

Quando suo fratello se ne andò intorno alle 23:00, ha ricordato la sorella, il portavoce di Carnival Matt Lupoli ha detto alla CNN giovedì in una dichiarazione.

Il giorno successivo a mezzogiorno – Ringraziamento – è stato denunciato come disperso. I funzionari non hanno identificato nessuno.

Giovedì, i servizi per gli ospiti hanno fatto eco agli annunci della nave per il passeggero scomparso quando il passeggero Mike Anderson ha visitato la CNN.

Intorno alle 14:00, l’ultima richiesta di check-in è stata accolta, ha detto.

Ai passeggeri è stato detto che ci sarebbe stato un ritardo nell’arrivo al porto di Cozumel in Messico, ha detto Anderson, ma non c’erano notizie ufficiali su quanto accaduto.

La nave è poi tornata.

“Carnival Valor è tornato a favore della ricerca e del salvataggio”, ha spiegato Lupoli.

Poi, intorno alle 14:30, la Guardia Costiera ha ricevuto una chiamata dalla nave, ha dichiarato in una nota il tenente della Guardia Costiera Phillip Vanderwiede.

Manca un turista.

Presto, diverse squadre di ricerca aerea e marittima sono state coinvolte nella ricerca dell’uomo, ha detto.

Zona di 200 miglia e una missione importante

Tutti i marinai nel Golfo sono stati allertati e la Guardia Costiera “ha lanciato tutte le risorse disponibili”, ha detto venerdì mattina alla CNN il coordinatore della ricerca e del salvataggio dell’USCG, il tenente Seth Cross.

Questi includevano una piccola barca da Venice, in Florida, un elicottero con base a New Orleans e aerei da Clearwater, in Florida, e Mobile, in Alabama, ha detto.

La ricerca si è estesa per più di 200 miglia nel Golfo, ha detto Gross, e le temperature dell’acqua erano superiori a 70 gradi giovedì notte – e un po’ più fresche nel fiume Mississippi.

Data la differenza di orario tra l’ultima volta che l’uomo è stato visto e quando la Guardia Costiera è stata allertata, “sapevamo che la comunicazione con i marinai nel Golfo del Messico sarebbe stata fondamentale”, ha detto Gross.

Lavoro intensificato.

L’equipaggio della nave portarinfuse CRINIS stava scandagliando le acque a circa 20 miglia a sud del Southwest Pass della Louisiana, ha detto la Guardia Costiera venerdì in un comunicato stampa.

Poi, intorno alle 20:25, hanno visto qualcosa.

“Diversamente da qualsiasi cosa di cui facevo parte”

È l’uomo.

Un equipaggio di elicotteri della Guardia Costiera MH-60 Jayhawk di New Orleans è volato sulla scena e “ha portato via il ragazzo in elicottero”, ha detto Vanderwiede.

Ha risposto, ha detto il sottufficiale dell’USCG Ryan Graves.

La società in seguito ha dichiarato che il 28enne è caduto in mare.

I soccorritori non sono stati in grado di determinare da quanto tempo fosse rimasto in acqua, ha detto Cross a “CNN This Morning”, ma potrebbero essere trascorse più di 15 ore.

Se è così lungo, ha detto, è “il più lungo di cui abbia mai sentito parlare – e uno di quei miracoli del Ringraziamento”.

“Questo caso è diverso da qualsiasi cosa di cui abbia mai preso parte”, ha detto Gross, nei suoi 17 anni di carriera. “Penso che in un certo senso faccia esplodere la normalità qui, e qualcosa che devi tenere in considerazione in ogni caso di ricerca e salvataggio mostra la volontà di vivere.”

“Se non fosse stato per l’equipaggio attento a bordo della motonave CRINIS, questo caso avrebbe potuto avere un esito molto più difficile”, ha affermato nel comunicato stampa. “Ci è voluto uno sforzo di squadra totale da parte dei cani da guardia della Guardia Costiera, degli equipaggi di risposta e dei nostri partner marittimi professionisti che operano nel Golfo del Messico per localizzare l’uomo scomparso e portarlo in salvo”.

L’uomo salvato è stato trasferito al personale medico di emergenza in attesa all’aeroporto di New Orleans Lakefront, ha detto Graves.

È in fase di valutazione in un ospedale, ha detto Gross, ed è stato segnalato in condizioni stabili dalla Guardia Costiera venerdì mattina.

Tornando al Carnival Whaler, un annuncio tramite il sistema PA giovedì sera ha informato gli ospiti che si era verificata una violazione umana, ha detto Anderson.

La nave, sebbene liberata dalla ricerca, ricordò ciò che Anderson aveva sentito e tornò a Cozumel.

Melissa Alonso, Dave Alsup, Amanda Jackson, Jose Lesh e Theresa Waldrop della CNN hanno contribuito a questo rapporto.