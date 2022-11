La fortuna di 16 miliardi di dollari di Sam Bankman-Fried è svanita in meno di una settimana

New York

Sam Bankman-Roast Ha svegliato un miliardario lunedì, anche se il suo impero di criptovalute ha iniziato a disfarsi. Venerdì, la sua fortuna è stata completamente distrutta.

Bankman-Fried valeva circa 16 miliardi di dollari all’inizio della settimana, secondo i calcoli del patrimonio netto di Bloomberg. Ma il suo scambio di criptovalute, FTX, è crollato, riducendo a zero il valore dei suoi asset. Ha chiamato Bloomberg “Una delle più grandi distruzioni di ricchezza nella storia.”

FTX ha dichiarato venerdì di aver dichiarato fallimento e Bankman-Fried, noto come SBF, si è dimesso da amministratore delegato.

Il patrimonio netto dell’imprenditore trentenne, per lo più legato alle risorse digitali, è salito a circa 26 miliardi di dollari questa primavera. Durante l’estate, con il crollo dei prezzi delle criptovalute, Bankman-Fried ha utilizzato il suo scambio FTX e il suo hedge fund gemello Alameda per concedere prestiti a società di criptovalute come BlockFi e Voyager. crolla.

Egli ha detto Reuters A luglio, lui e FTX avevano ancora “qualche miliardo” a disposizione per raccogliere altre società e stabilizzare il settore.

Bankman-Fried rappresenta il 70% delle attività statunitensi di FTX, che l’indice ora stima siano inutili. La sua partecipazione nell’intermediazione online Robinhood, precedentemente valutata oltre $ 500 milioni, è stata rimossa dai calcoli di Bloomberg, poiché le notizie affermavano che il titolo potrebbe essere stato detenuto da Alameda e utilizzato come garanzia per i prestiti.

Come seguace della “filantropia efficace”, Bankman-Fried ha cercato di fare più soldi possibile. Ma il destino dei suoi sforzi filantropici è ora in dubbio.

Giovedì, l’intero staff dell’FTX Futures Fund è uscito pubblicamente, dicendo che stava distribuendo 160 milioni di dollari in sovvenzioni. In un comunicato, un comitato di cinque membri ha scritto “Hanno domande fondamentali sulla legalità e l’integrità delle attività commerciali che finanziano la FTX Foundation e il Future Fund”.