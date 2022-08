La First Lady Jill Biden è stata confermata essere infetta dal virus Corona

“Dopo essere risultata negativa al COVID-19 durante il suo controllo di routine lunedì, la first lady ha iniziato a sviluppare sintomi simili al raffreddore la sera”, ha detto la sua portavoce Elizabeth Alexander in una nota. “È risultato negativo di nuovo al test rapido dell’antigene, ma il test PCR è risultato positivo”.

La First Lady Jill Biden è risultata positiva al coronavirus e inizierà un ciclo di trattamento antivirale in isolamento, ha affermato la Casa Bianca.

Jill Biden, 71 anni, è “doppiamente vaccinata, due volte potenziata e presenta solo sintomi lievi”, ha osservato Alexander. Alla first lady è stata prescritta la terapia antivirale paxlovid e sarà isolata dalle altre per almeno cinque giorni, secondo le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention.